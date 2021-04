Les pilotes américains utilisent la réalité virtuelle dans leur formation

13/04/2021 à 10h15 CEST

SPORT.es

L’Air Force constate que la formation expérimentale des pilotes de chasse en réalité virtuelle est fonctionne mieux pour les étudiants qui souhaitent piloter des plates-formes furtives plus avancé du service, même si les dirigeants ne savent pas exactement pourquoi.

Le major-général Craig Wills, 19e commandant de la Force aérienne au sein du Air Training and Education Command, a déclaré que le service recueille les commentaires des unités acceptant les diplômés du programme Pilot Training Next, qui utilise la technologie de réalité virtuelle et est augmenté pour se former aux compétences fondamentales de l’aviation. , il semble que les étudiants pilotant le F-22 Raptor et le F-35 Joint Strike Fighter est leader dans ce domaine.

“Pour une raison quelconque, ils ont tendance à faire mieux dans les cours de type F-35 et F-22 par rapport aux chasseurs de quatrième génération”, a déclaré Wills lors d’une table ronde avec des journalistes mardi. En 2018, le service a lancé la première expérience Pilot Training Next (PTN) à Joint Base San Antonio-Randolph, Texas, pour tester les compétences des étudiants dans un espace de réalité augmentée destiné à ressembler à une expérience de vol.