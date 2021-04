Les pilotes appellent à la clarté sur le problème des limites de piste F1 “ déroutantes ”

Alexander Wurz et Carlos Sainz disent que les limites de piste en F1 doivent être ajustées pour améliorer la clarté des règles du problème.

À Imola le week-end dernier, des limites de piste ont été imposées à Piratella (virage 9) et Variante Alta (virage 15), ce qui a entraîné la suppression de 63 temps au tour au cours du week-end.

L’exemple le plus notable de cela a été Lando Norris qui a couru des pouces de large à Piratella lors des qualifications et s’est vu retirer un départ au premier rang.

L’ancien pilote de F1 Wurz, qui préside désormais l’Association des pilotes de Grand Prix et agit parfois en tant que commissaire des pilotes lors des week-ends de course, estime que les limites de la piste devraient être dictées par l’environnement autour du circuit plutôt que par des lignes arbitraires.

«J’ai toujours été un ennemi des limites de piste artificielles, vous avez besoin de limites de piste naturelles. Il y a de l’herbe ou du gravier, qui fonctionne facilement », a déclaré Wurz lors de la couverture de la F1 en Autriche,« ORF »(via MotorsportTotal.com).

«Je pouvais imaginer que les limites de la piste seraient supprimées, mais les voitures rouleraient deux mètres plus loin vers la droite. Et puis il n’y a pas du tout d’écoulement et en tant que directeur de course de la FIA, vous feriez un non-sens de vos propres calculs de sécurité. Et c’est pourquoi le directeur de course a en fait peu de choix.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Sainz fait écho aux sentiments de Wurz sur la question, essayant de s’assurer qu’il y ait autant de clarté que possible sur la question – tout en ayant fait valoir son point de vue avant les pouvoirs en place.

“J’ai déjà exprimé mon opinion à la FIA”, a déclaré le pilote Ferrari.

«Nous devons essayer d’appliquer les mêmes règles dans tous les coins. Que ce soit la ligne blanche ou un trottoir, mais je pense que cela devrait s’appliquer à chaque coin alors. Et je pense que nous partageons tous ce point de vue.

Du point de vue du conducteur, Sainz pense qu’il est «déroutant» lorsque les limites de la piste varient d’un virage à l’autre sur la même piste. «Mais c’est sauvegardé et nous verrons ce que l’avenir nous réserve.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!