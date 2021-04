Les pilotes d’AlphaTauri soutiennent la stratégie de l’équipe d’utiliser des pneus plus durs au deuxième trimestre · .

AlphaTauri ne sera pas dissuadé d’utiliser des pneus plus durs en Q2 malgré le fait que Yuki Tsunoda ne se soit pas qualifié dans le top 10 sur le composé moyen à Bahreïn.

Les pilotes qui se qualifient dans le top 10 doivent débuter les Grands Prix avec les pneus sur lesquels ils ont réalisé leur meilleur tour en Q2. Habituellement, le composé préféré pour une charge de carburant élevée au début d’une course est un composé plus dur que celui qui serait le plus rapide pour les qualifications.

AlphaTauri a donc mis ses deux pilotes sur le pneu composé moyen en Q2 à Bahreïn dans l’espoir de gagner un avantage stratégique. Cependant, seul Pierre Gasly a atteint la dernière étape des qualifications.

Mercedes et Red Bull ont rejoint AlphaTauri en optant pour le pneu composé moyen. Sur les six voitures, seuls Sergio Perez de Red Bull et Tsunoda, débutant en Formule 1 d’AlphaTauri, n’ont pas réussi à se rendre en Q3.

Néanmoins, Gasly et Tsunoda ont soutenu la décision de l’équipe de persister dans leur stratégie de qualification agressive, affirmant que leur voiture était assez rapide pour la faire fonctionner.

“Dans l’ensemble, en termes de performances et de vitesse, c’est très encourageant pour le reste de la saison, à commencer par Imola ce week-end”, a déclaré Gasly à propos de son départ en 2021, après s’être qualifié cinquième à Bahreïn. Il a débuté quatrième du GP d’Émilie-Romagne 2020.

“D’après ce que nous avons vu à Bahreïn, il semble que nous ayons un package qui nous permettra de nous battre pour les gros points et il n’y a aucune raison pour que cela ne soit pas le cas pour les courses à venir.”

«Un exemple de la confiance de l’équipe a été la décision de s’attaquer à la Q2 à Sakhir sur le pneu moyen car à part nous, seuls les deux Mercedes et Max Verstappen l’ont fait. C’était un risque, mais cela prouve notre confiance en notre voiture et notre niveau de performance. J’espère maintenant que nous pourrons le faire à nouveau sur d’autres circuits.

Gasly a ajouté que l’équipe est «clairement sur le rythme» en ce moment. Alors que Tsunoda ne s’est qualifié que 13e sur la même stratégie, il a également été encouragé par les performances de l’AlphaTauri-Honda AT02 et a félicité l’équipe pour lui avoir donné le pneu moyen en Q2 lors de ses débuts en F1.

«Lors de nos qualifications à Bahreïn, je n’ai aucun regret sur notre stratégie, car m’engager à essayer de passer en Q3 sur le pneu moyen a été une bonne expérience et pour l’équipe, c’était un nouveau défi d’essayer d’utiliser ce pneu,» Dit Tsunoda.

«J’ai beaucoup appris de cela, même si je m’attendais à ce que j’aurais pu être plus haut sur la grille avec le potentiel d’être parmi les cinq ou les six premiers.»

Les mêmes composés mous, moyens et durs seront utilisés à Imola. Tsunoda a accumulé des kilomètres d’essais sur la piste qui, selon lui, le feront «pour que je puisse travailler de la même manière que ce que j’ai fait à Bahreïn» étant donné que «j’ai déjà confiance en la voiture d’Imola».

