Les pilotes d’Alpine « ont mis quatre ou cinq mois » de la saison 2021 de Formule 1 à cliquer

Le PDG d’Alpine, Laurent Rossi, a déclaré qu’il avait fallu « quatre ou cinq mois » à l’équipe pour tirer le meilleur parti de leurs deux pilotes en 2021.

L’équipe française a connu une campagne relativement réussie l’année dernière, terminant P5 du championnat des constructeurs avec une victoire et un podium à son actif.

La navigation n’a cependant pas été facile car ils ont passé quelques week-ends en bas du milieu de terrain, beaucoup plus près de l’arrière du peloton que de l’avant.

Cependant, bien qu’il y ait eu des hauts et des bas, Rossi a déclaré qu’Alpine était sur une tendance à la hausse constante toute l’année en termes de performances.

« C’est peut-être plus difficile pour vous en tant qu’étrangers à estimer que pour nous, mais en réalité, notre courbe de performance a été plus linéaire que vous ne le pensez », a-t-il déclaré, cité par Motorsport.com.

« Nous savions très bien à quoi nous attendre avant les dernières courses et avons mieux compris la voiture tout au long de l’année.

« Je dois dire tout de suite que les plus grands progrès ont été réalisés grâce à notre exécution, à commencer par la façon dont nous avons pu tirer le meilleur parti des deux pilotes. »

En effet, ils étaient l’une des rares équipes sur la grille à avoir les deux pilotes performants pendant la majeure partie de l’année, Fernando Alonso et Esteban Ocon étant souvent tous les deux impressionnants.

Rossi dit qu’il a fallu près de six mois pour tirer le meilleur d’eux et pense que le Grand Prix de Hongrie, où Alonso a repoussé Lewis Hamilton pour aider Ocon à remporter une victoire sans faille, est le résultat de ce travail.

« Nous avons d’abord eu Esteban dans notre équipe et nous avons essayé de le mettre dans la meilleure situation possible début 2020 », a-t-il ajouté.

« Cette année, Fernando est revenu et il nous a certainement fallu encore quatre ou cinq mois [to get the best out of both drivers].

« Nous avons constamment pris des mesures et en Hongrie, nous avons vu où cela peut mener. Bien sûr, il y a eu aussi de la chance et du drame, mais cela correspondait parfaitement aux progrès que nous avions réalisés. »

Les résultats de l’équipe se sont améliorés au fil de la saison, mais ce n’était pas dû à des améliorations, Rossi ayant déclaré qu’aucune n’avait été introduite après le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Au lieu de cela, dit-il, ils ont fait des gains en comprenant mieux leur voiture.

« Nous savions avant la saison que ce serait difficile et nous savions également avant la saison que nous obtiendrions les dernières mises à jour à Bakou », a-t-il déclaré.

« Il s’agissait de petites améliorations, où nous avons en fait fait le plus grand pas avant la première course à Bahreïn. Ensuite, nous avons appris à comprendre et à affiner notre propre voiture.

« Au début, il y avait des week-ends où nous marquions des points mais nous ne savions pas comment nous-mêmes. Vers la fin de l’année, nous avons tout compris beaucoup mieux et savions déjà pour le week-end où nous finirions, selon le type d’asphalte et si le circuit avait beaucoup de virages rapides ou lents.

« À cet égard, c’est devenu assez prévisible. »