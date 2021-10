Les pilotes d’aujourd’hui battent Venga la Alegría en costumes d’Halloween

AUJOURD’HUI les pilotes battent le VLA en costumes d’Halloween | INSTAGRAM

Ce vendredi 29 octobre serait le dernier jour avant Halloween pour les programmes hebdomadaires du matin des chaînes de télévision. Télévision aztèque et Télévision, les conducteurs de Viens la joie Ils n’ont pas pu concourir et ont été battus au programme du matin AUJOURD’HUI, grâce à leurs excellents costumes.

Et c’est qu’en réalité les chefs d’orchestre du VLA n’ont choisi de mettre aucun costume, mais ont organisé un concours dans lequel les participants étaient chargés d’habiller certains personnages, alors le thème d’AUJOURD’HUI a réussi à séduire le public en se déguisant en membres d’un « Cirque de T3rror ».

Comme chaque année, les chauffeurs se sont présentés à neuf heures du matin et le premier à se présenter était Raul Araïza qui était déguisé en dompteur d’animaux dans sa version maléfique, une excellente tenue qui lui faisait beaucoup de présence devant les caméras.

Il a également présenté son partenaire Galilée Montijo qui était déguisé en arlequin pour partager plus tard que Andréa Legarreta déguisé en ‘Clown Maléfique’.

Paul Stanley Il s’est également déguisé en clown et a promis au public que ce serait très mauvais lors de la programmation de ce vendredi. Pour sa part Image de balise Andrea Escalona est apparu comme un aérien qui a conquis certains téléspectateurs.



Les pilotes de Venga la Alegría ne se sont pas déguisés ce vendredi 29 octobre, contrairement à AUJOURD’HUI.

Mais c’est Tania Rincón qui aimait beaucoup plus l’attention des téléspectateurs et des internautes qui ont pu apprécier sa caractérisation de la femme barbue, beaucoup plaisantant et disant qu’elle n’avait tout simplement pas épilé.

Les participants et les juges de Las Estrellas Bailan en HOY sont également arrivés avec leurs costumes respectifs pour célébrer l’approche d’Halloween et bien que ce soit une fête à l’étranger, ils n’ont pas oublié les offrandes et les traditions de ce 2 novembre, « El Día de Mue3rtos « , en souvenir de sa productrice Magda Rodríguez et d’autres membres de Televisa qui ont récemment perdu la vie.

C’est ainsi que dans les réseaux sociaux, il est présumé que le programme a largement dépassé Come Joy qui, malgré le fait que s’ils étaient en fête, ils n’ont pas consacré le temps nécessaire à se déguiser en personnage, pour lequel leur compétition a réussi à les surpasser en notation, car ils ont réussi à le gagner a attiré beaucoup d’attention des Mexicains.

Ce vendredi 29 octobre, le concours de costumes a été emporté par l’émission matinale AUJOURD’HUI, en plus de laquelle ils ont abordé le thème du cirque noir de la meilleure des manières et ont même réussi à dépasser les attentes.