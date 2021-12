Les pilotes de F1 encouragent à se faire vacciner contre le Covid

11/12/2021 à 12:34 CET

La grille de Formule 1, dirigée par Max Verstappen et Lewis Hamilton, se sont réunis pour faire campagne pour la vaccination. Alonso, Leclerc ou Vettel, entre autres, proposent leurs arguments pour convaincre de l’importance de faire face à la pandémie grâce aux vaccins et à la science. Avec le souci de la Variante Omicron, les pilotes, certains parlant dans leur langue, n’ont pas hésité à participer à la vidéo diffusée par les responsables du championnat.

Le septuple champion Lewis Hamilton dit que « nous retrouvons notre chemin vers les choses que nous aimons, mais COVID n’a pas disparu », tandis que le leader de la Coupe du monde Max verstappen il prétend: « S’il vous plaît, faites votre part. » « Faites-vous vacciner. Je pense que c’est la chose la plus sensée à faire », déclare Vettel, tandis que Fernando Alonso souligne que « nous devons être ensemble et nous devons tous être dans le même bateau ».

Protégez nos communautés. Protégez-vous les uns les autres. S’il vous plaît, si vous le pouvez, faites-vous vacciner. pic.twitter.com/Cdl2rBqX2m – Formule 1 (@ F1) 11 décembre 2021

La vidéo se termine par le message « Faites votre part, faites-vous vacciner », et comprend également des commentaires du Président de la FIA, Jean Todt, et le PDG de F1, Stefano Domenicali. « Les vaccins et les renforts sont notre moyen de sortir de cette pandémie, et nous devons assurer la sécurité de tous et avancer ensemble », a déclaré l’Italien. « J’ai été vacciné et renforcé et je demande à tout le monde de faire de même. La Formule 1 avance et nous demandons à chacun de faire sa part. »