Les pilotes de F1 “ont eu de la chance” ont raté la barrière d’entrée des stands lors d’accidents · .

Sebastian Vettel dit que la Formule 1 “a eu de la chance” avec les deux accidents à grande vitesse dans la course d’hier parce que Max Verstappen et Lance Stroll n’ont pas touché la barrière d’entrée de la voie des stands.

Les deux pilotes ont subi des défaillances du pneu arrière gauche alors qu’ils accéléraient à l’extérieur du virage 20, l’un des points les plus rapides du circuit. L’entrée de la voie des stands est située sur le côté gauche et est séparée de la piste par une barrière.

Stroll et Verstappen ont heurté des murs longeant la piste, mais Vettel a souligné qu’ils auraient subi des impacts plus durs s’ils avaient heurté la barrière d’entrée des stands.

“Je pense que tous les deux, Lance et Max, ont eu beaucoup de chance”, a-t-il déclaré à Channel 4. “Si cela se produit à l’entrée des stands, nous envisageons un incident différent.”

Stroll s’est écrasé avant l’entrée des stands, Verstappen en face, Pirelli enquête sur la cause des défaillances de pneus qui ont conduit aux deux accidents. “Je pense que nous avons eu de la chance aujourd’hui avec les deux incidents”, a déclaré Vettel. « Mais cela ne doit pas arriver, aucun droit de regard. »

Avant le début du week-end de course, Nico Rosberg, qui a remporté le premier grand prix sur le circuit il y a cinq ans, a décrit l’entrée de la voie des stands de Bakou comme l’une des sections de piste “les plus dangereuses” du calendrier F1.

“Il n’y a qu’un mur et il vous fait face”, a déclaré Rosberg. « Alors si quelque chose se brise ici, c’est la fin, il n’y a plus de toi. C’est l’un des endroits les plus effrayants où j’ai jamais conduit une F1. Passer par là me semble ridiculement mal.

Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a rejeté les critiques de Rosberg à l’égard du circuit lorsqu’elles lui ont été soumises.

“Je ne suis pas d’accord avec ce point”, a déclaré Masi. “L’entrée des stands et l’ensemble du circuit ont été conçus, homologués par la FIA, sont un circuit de première qualité et répondent à toutes les diverses exigences de sécurité que la FIA a dans ses règlements et directives.”

Russell a pris sa retraite à l’entrée de la voie des stands avant le redémarrage final Le pilote McLaren, Lando Norris, s’est vu infliger une pénalité sur la grille après avoir choisi de ne pas entrer dans la voie des stands lorsqu’un drapeau rouge a été déployé alors qu’il y arrivait à grande vitesse pendant les qualifications. Il soupçonne que la FIA a une marge de manœuvre limitée pour modifier la disposition des barrières.

“Je ne sais pas ce qui peut vraiment être fait d’autre”, a-t-il déclaré en réponse à une question de .. « C’est délicat.

«Quand vous allez à une vitesse aussi élevée, quoi qu’il en soit, je pense que les choses vont être dangereuses à une vitesse aussi élevée. C’est parfois ainsi que se déroule le sport automobile.

« Je ne sais pas s’ils peuvent tout déplacer vers la gauche et il y a plus d’espace pour entrer dans la voie des stands ou quelque chose du genre. Mais à moins que quelque chose ne soit très différent, je ne pense pas non plus qu’il existe de nombreuses façons de le rendre à cent pour cent sûr.

« Il y a toujours quelque chose qui ne sera pas parfait. Je ne pense pas que ce soit un problème, je pense qu’il n’y a pas grand-chose à changer, pour être honnête. Mais je ne suis pas le meilleur gars pour penser à ce genre de choses, ce n’est pas mon travail.

