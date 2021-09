Les pilotes de F1 s’extasient sur Zandvoort · .

Les pilotes de Formule 1 ont fait l’éloge du Zandvoort remanié après l’avoir piloté pour la première fois ce week-end.

Le peloton de 20 personnes a salué la piste qui a eu deux chances importantes depuis sa dernière manche du championnat du monde en 1985.

“J’ai adoré, pour être honnête”, a déclaré Carlos Sainz Jnr, qui a terminé la journée au deuxième rang pour Ferrari.

“C’était un vendredi différent, j’apprenais juste une nouvelle piste, mais aussi différents types de virages que nous n’avions jamais connus auparavant. Apprendre à les conduire, expérimenter avec des lignes de conduite, en a fait une sensation différente. Un type de vendredi différent qui, dans une saison de 22, 23 courses, c’est toujours agréable d’avoir des vendredis différents.

Plusieurs pilotes avaient expérimenté la piste avant les derniers changements, qui ont ajouté une forte inclinaison aux virages 3 et 14. Sebastian Vettel, qui a piloté la piste pour la dernière fois en 2005, a salué les modifications apportées pour le retour de la F1.

Vettel est satisfait du peu de changement de la piste. “Ils n’ont pas trop changé la piste, ce qui est une bonne nouvelle”, a-t-il déclaré. «Les morceaux qu’ils ont changés, je pense qu’ils ont changé pour le mieux. C’est très excitant avec la banque, on ne sait pas encore très bien quelle ligne prendre, mais nous avons un peu plus de temps demain.

Vettel aimerait voir d’autres coins copier certains des changements de Zandvoort. “Nous devrions en avoir plus, des virages cambrés, positifs et non décalés”, a-t-il déclaré. « Des carrossages qu’ils font [it] pour l’évacuation de l’eau, mais c’est très ennuyeux parce que vous perdez de l’adhérence et que je pense que ça a l’air excitant et c’est aussi excitant dans la voiture. »

La raideur de la banque est difficile à apprécier sur les images télévisées, a déclaré Pierre Gasly. « À la télé, toutes les opérations bancaires toujours [look] plus petit et quand on monte dans la voiture, en vrai, c’est toujours plus impressionnant.

« Surtout le virage trois est assez fou, c’est comme glisser dans un toboggan, une sensation similaire mais avec une F1 à une telle vitesse, c’est assez unique. Côté conduite, c’est incroyable. Je l’apprécie vraiment, vraiment.

Lando Norris a piloté pour la dernière fois le circuit en Formule 3 il y a quatre ans et a déclaré que c’était “difficile” dans une voiture de Formule 1 plus puissante. “Ce n’est pas une piste facile, c’est sûr.”

Le nouveau virage incliné trois est « insensé », a déclaré Gasly. « De ce que nous avions sur le simulateur à ce que c’est réellement, c’est relativement similaire, ce qui est une bonne chose. Nous avons fait du bon travail avec la sim.

« Je suppose que c’est toujours délicat parce que dans le simulateur, vous ne ressentez pas la force G. Donc, surtout autour du virage sept, virage huit, virage neuf, vous tournez constamment à droite. C’est punitif sur le pneu avant gauche. Physiquement, vous commencez à le sentir un peu et c’est extrêmement rapide.

« Vous n’avez pas cette sensation dans le simulateur, alors quand vous venez ici, vous la ressentez vraiment. Et c’est un peu un choc les premiers tours que vous faites. Mais une fois qu’on s’y met, c’est juste une sensation cool.

Bien que plusieurs pilotes aient souligné que les dépassements seraient difficiles sur le parcours de 4,2 kilomètres, peu ont eu quelque chose de négatif à dire après la première journée d’action avant le Grand Prix des Pays-Bas.

“Ce fut une expérience formidable de piloter ce circuit”, a déclaré George Russell. « C’est la préférée d’un pilote. C’est très vallonné – toutes ces nouvelles opérations bancaires sont une nouvelle expérience formidable.

« Rapide, fluide, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper de roue. Donc je pense que c’est ce que nous voulons tous des pistes de course.

