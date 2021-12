Les pilotes de F1 veulent des changements de sécurité à la disposition «Suzuka avec des murs» de Djeddah – .

Les pilotes de Formule 1 souhaitent que des modifications soient apportées au circuit de la corniche de Djeddah pour réduire ses dangers après que le premier week-end de course sur la piste a été entaché d’incidents.

Le premier Grand Prix d’Arabie saoudite a été signalé à deux reprises et a vu une série de périodes de voitures de sécurité et de voitures de sécurité virtuelles.

Les courses de soutien ont également été perturbées. La course principale de Formule 2 de dimanche a été réduite de 28 à cinq tours après avoir été retardée en raison de réparations de barrières et a également été arrêtée deux fois. Le premier arrêt s’est produit au premier tour après un violent accident qui a laissé un pilote en soins intensifs.

Les deux séries devraient revenir sur la piste en mars pour le week-end du Grand Prix d’Arabie saoudite 2022.

Alors que les pilotes de F1 ont largement fait l’éloge de la configuration rapide, le potentiel d’accidents a été un sujet de discussion tout au long du week-end. Avant la course, Sergio Perez a déclaré qu’il craignait qu’un « grand shunt » n’ait lieu. En course, il était l’un des trois pilotes éliminés dans l’accident qui a provoqué l’arrêt du Grand Prix une deuxième fois.

Après la chute du drapeau à damier, plusieurs pilotes ont convenu que davantage pourrait être fait pour rendre la piste plus sûre, en particulier autour de ses nombreux virages aveugles à grande vitesse. Leurs inquiétudes portaient sur la visibilité limitée par endroits et le manque d’aire de ruissellement.

Plusieurs pilotes sont tombés, dont le duo Haas. « Avec les drapeaux rouges, c’est parce qu’il n’y a pas de place », a déclaré le quadruple champion du monde Sebastian Vettel. « C’est une piste excitante parce qu’il y a des virages à grande vitesse. Mais je pense que nous comptons largement sur les compétences que nous avons, et aussi sur la chance, si les choses tournent mal.

« Il ne faut pas grand-chose, tu sais. Vous ne pouvez rien voir lorsque vous faites le tour, et il y a eu des appels rapprochés.

« Je pense que Suzuka est une piste incroyable, mais vous ne feriez pas Suzuka avec des murs. Et c’est ce qu’ils ont fait, plus ou moins, ici. C’est donc difficile mais inutile d’être aussi aveugle pendant si longtemps.

Nikita Mazepin n’a pas pu éviter George Russell lorsque plusieurs pilotes ont fait une embardée pour éviter l’accident de Perez. La Williams a grimpé au-dessus du halo de Haas lors de la collision.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Carlos Sainz Jnr a attribué le carnage à la nature du circuit. « C’étaient des exemples très clairs de ce que les pilotes ont dit tout le week-end », a déclaré le pilote Ferrari. « Nous l’avons vu avec Mazepin. C’est exactement ce que ce genre de piste génère.

Perez s’attendait à un shunt et en avait un« Il n’y a pratiquement pas d’espace pour éviter un accident, pas de visibilité et Nikita n’a pas pu éviter un crash devant lui, c’est ce que nous disons depuis que nous sommes arrivés ici jeudi. Il y a donc des choses à apprendre, à analyser et à voir pour mars si nous pouvons rendre tout un peu plus facile.

Le coéquipier de Sainz chez Ferrari, Charles Leclerc – qui a subi une lourde chute à la fin de la deuxième séance d’essais de vendredi – voit également la possibilité de réduire les dangers de Jeddah.

« C’est, bien sûr, difficile, et dans certains endroits, cela peut être dangereux », a-t-il déclaré. « Ce serait bien de revoir un peu certaines parties de la piste pour la rendre un peu plus sûre. »

Pierre Gasly a admis que la course s’était déroulée « pire » que ses attentes avant l’événement. « Je ne m’attendais pas à une telle chose, et même à un moment donné, j’ai commencé à penser : ‘d’accord, nous allons faire la moitié de la course sous VSC ou avec la voiture de sécurité complète si ça continue comme ça.' »

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Le pilote AlphaTauri souhaite que les opérateurs de piste « ouvrent les virages pour que nous ayons un peu plus de visibilité un peu plus loin, car même pendant le tour de formation ou si nous avons une Safety Car, lorsque vous commencez à pousser, vous arrivez à une telle vitesse.

Une grande partie de la piste offre peu de place pour le ruissellement »[If] le gars derrière a décidé de freiner ou de ralentir là-bas, la différence de vitesse est très, très élevée. Donc, s’ils peuvent augmenter la visibilité, je pense que cela rendra les choses beaucoup plus sûres pour nous tous. »

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a reconnu les inquiétudes exprimées par certains pilotes au cours du week-end, y compris la sienne, mais estime que les risques posés par la piste sont « gérables ».

« Il est clair qu’avec les caractéristiques de cette piste, qui est en un [way] très excitant, lorsque vous écoutez les pilotes, lorsqu’ils effectuent les premiers tours ici, il est clair qu’un certain risque est également impliqué avec les murs si proches et avec la configuration de la piste telle qu’elle est ici », a déclaré Seidl. . « Je pense toujours que c’est un risque qui est gérable, pour être honnête », a-t-il ajouté.

Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :