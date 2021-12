Les pilotes de F1 vont-ils aux toilettes en combinaison et comment boivent-ils de l’eau pendant une course ? Lewis Hamilton affirme qu’il ne l’a « jamais fait » tandis que Daniel Ricciardo admet que « chaque petit trottoir que vous frappez fait mal »

Lewis Hamilton est prêt à affronter son rival pour le titre de Formule 1 Max Verstappen lors de leur course décisive pour la saison à Abu Dhabi ce week-end.

Le Britannique s’est déjà demandé s’il craignait que le pilote Red Bull ne provoque délibérément un accident pour s’assurer qu’il remporte le titre.

GETTY

Lewis Hamilton affrontera Max Verstappen dans une finale dramatique de F1

Mais une chose dont Hamilton ne voudra pas s’inquiéter ce week-end est de devoir aller aux toilettes à mi-course dans le Moyen-Orient étouffant.

Le septuple champion a déjà eu sa juste part d’horreur dans les toilettes cette saison et ne voudra pas répéter son expérience belge à Abu Dhabi.

Cependant, que peuvent faire Hamilton et le reste des pilotes si un tel cas se produit ? talkSPORT.com a tous les détails…

Les pilotes de F1 pissent-ils dans leurs combinaisons pendant une course ?

La réponse simple est oui, ils le font.

Les pilotes de F1 peuvent faire pipi pendant les courses au cas où ils en auraient besoin, mais beaucoup ont fermement affirmé qu’ils attendaient de retourner au paddock.

Lewis Hamilton a révélé à plusieurs reprises qu’il n’avait jamais uriné lors d’un combat pour la première fois et qu’il ne pouvait pas entrer dans un scénario de pression aussi élevée.

Pourtant, le septuple champion du monde a admis que son mécanicien avait dit un jour que le légendaire Michael Schumacher se soulagerait à chaque course.

« Vous êtes censé aller dans votre costume, mais je ne peux pas le faire. Je ne l’ai jamais fait. Mais il y a des conducteurs qui le font », a déclaré Hamilton dans The Mirror.

Il a ajouté : « Le pilote qui conduisait pour l’équipe était Michael Schumacher, je ne sais pas si quelqu’un a entendu parler de lui, mais pilote de course de légende, mais mes mécaniciens m’ont dit qu’il faisait pipi à chaque fois qu’il était dans la voiture. «

Verstappen and Co. doivent beaucoup s’hydrater pendant les week-ends de course Qu’est-ce qui a été dit ?

Daniel Riccardo a également été interrogé sur le sujet lors d’une interview avec Ellen où il a également nié avoir été l’un des pilotes à faire pipi lors d’une course.

La star de McLaren a déclaré : « Je ne l’ai jamais fait. Si vous devez y aller, vous vous accrochez douloureusement jusqu’à la fin, mais chaque bosse, chaque petit trottoir que vous heurtez fait mal.

Riccardo a parlé davantage d’une pause toilettes à mi-course lors d’une conférence de presse d’avant-course au Grand Prix du Portugal.

« Si vous avez besoin d’y aller, ça pique », a déclaré Ricciardo. « J’ai entendu dire que certains sont partis [during a race], avant. On n’a pas. Je ne pouvais pas. Tu sais, tu es tellement tendu, c’est juste difficile d’y aller.

« C’est pourquoi nous tous, lorsque nous arrivons sur la grille, nous sautons. Nous n’allons pas aimer, je ne sais pas, consulter Facebook ou Instagram ou quelque chose du genre, nous allons utiliser les toilettes et essayer de ne pas être dans cette situation difficile pendant la course.

Ricciardo a ajouté : « Vous avez besoin de vous détendre ! Vous ne pouvez pas vous détendre à 300 km/h ! [A pitstop] est trop rapide [too]. Ils durent 1,9 seconde.

.

Lando Norris ne boit même pas d’eau pendant une course mais est libre de briser le sceau après Comment les pilotes de F1 boivent-ils de l’eau pendant une course ?

L’hydratation est la clé de la Formule 1 comme c’est le cas dans n’importe quel sport avec le Grand Prix de ce week-end, un autre énorme impact physique sur les pilotes – qui doivent être aussi légers que possible tout en restant assez forts pour résister à la force G élevée.

L’excès de transpiration signifie que Hamilton et ses collègues ont un tube connecté à leur casque qui est lié à une boisson hypotonique.

Le fluide contient des électrolytes que les pilotes sur la grille perdent sous l’effet de la transpiration et il est libéré via un bouton sur leur volant.

Lando Norris a révélé qu’il ne buvait pas pendant une course, mais a révélé qu’une voiture de sécurité en fin de course peut s’avérer le plus gros problème pour le contrôle de la vessie pour ceux qui le font.

.

Les pilotes de F1 ont des boutons sur leurs volants pour boire pendant les courses

« Je suis sûr que c’est la même chose pour tout le monde », a-t-il déclaré. « Votre entraîneur vous donne toujours votre bouteille d’eau et vous buvez et vous vous hydratez.

« Mais je ne bois pas du tout pendant la course. Je ne l’ai jamais fait, jamais en Formule 1 non plus.

« Je ne fais donc jamais le plein et cette voiture de sécurité en fin de course, j’ai tendance à ne pas lutter comme le font d’autres personnes.

« J’ai entendu des histoires de gens qui le faisaient dans le passé et je suis heureux de ne pas les rejoindre. »