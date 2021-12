Les pilotes de Formule 1 se classent dans le Top 10 de la saison 2021

C’est maintenant au tour des pilotes de créer leur propre top 10 de la saison, et c’était le spectacle familier de Max Verstappen en P1.

Couronné champion des pilotes 2021 après un dépassement dans le dernier tour sur son rival pour le titre Lewis Hamilton, Verstappen se retrouve désormais au sommet de la hiérarchie en Formule 1 et courra dûment avec le numéro un de son challenger Red Bull l’année prochaine.

L’emprise de Hamilton sur le titre pendant quatre saisons a pris fin et Verstappen a également terminé sa course lors du vote des directeurs d’équipe, battant le Britannique à la première place dans l’esprit des chefs d’équipe.

Un vote des fans de Formule 1 a également placé Verstappen au sommet, ce qui correspond au verdict des juges du classement Aramco F1 Power.

Ensuite, il appartenait aux pilotes de soumettre leurs verdicts à la Formule 1, en travaillant sur le système de points F1, ce qui signifie que leur premier choix a remporté 25 points, jusqu’à P10 avec un seul point.

14 des 20 pilotes ont participé, Hamilton, Valtteri Bottas, Verstappen, Sergio Perez, Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi n’ayant pas voté.

Verstappen a cependant revendiqué d’autres droits de vantardise, prenant un autre P1 à ajouter à sa collection à partir de ces votes récents.

Comme prévu, Hamilton était P2, tandis qu’une grande partie de l’ordre ci-dessous était similaire aux classements qui ont déjà été publiés depuis la fin de la saison.

Ferrari et Alpine ont réalisé un autre double succès, car Charles Leclerc et Carlos Sainz, ainsi que Fernando Alonso et Esteban Ocon, ont tous figuré sur la liste.

Pierre Gasly est également au rendez-vous, au terme de sa meilleure saison de points en Formule 1 après avoir inscrit 110 au tableau au volant de l’AlphaTauri AT02.

George Russell a gagné le respect de ses collègues pilotes pour se classer P8 pour sa dernière saison avec Williams – il espère progresser considérablement dans ce classement l’année prochaine au sein de l’équipe Mercedes.

Il y avait cependant une exception aux visages familiers, alors que Mick Schumacher de Haas s’est imposé sur la liste, classé P10 par ses pairs après ses débuts en F1 au sein de l’équipe Haas.

Le top 10 choisi par les pilotes de F1 en intégralité…

1. Max Verstappen, Red Bull

2. Lewis Hamilton, Mercedes

3. Lando Norris, McLaren

4. Carlos Sainz, Ferrari

5. Charles Leclerc, Ferrari

6. Fernando Alonso, alpin

7. Pierre Gasly, Alpha Tauri

8. George Russell, Williams

9. Esteban Ocon, alpin

10. Mick Schumacher, Haas