Les pilotes de la série W “s’en tirent assez légèrement” dans l’accident de Spa

Sarah Moore et Abbie Eaton, deux des pilotes impliqués dans l’accident de la série W de vendredi, admettent qu’ils ont eu la chance de s’en tirer « assez légèrement ».

Six pilotes ont été impliqués dans un accident à grande vitesse alors que la pluie commençait à tomber sur le circuit de Spa-Francorchamps vendredi après-midi.

Deux des chauffeurs, Beitske Visser et Ayla Agren, ont été transférés à l’hôpital pour des contrôles supplémentaires.

Agren a été libérée vendredi après-midi avec Visser, après avoir subi d’autres radiographies sur sa jambe, libérée plus tard dans la même nuit.

Elle a révélé qu’elle avait échappé à l’incident sans aucun os cassé.

Merci à tous pour vos messages❤️ c’était très effrayant mais je pense que j’avais un ange sur mon épaule, j’ai très mal mais heureusement je n’ai pas de fracture🙏 pic.twitter.com/j2AyJzav80 – Beitske Visser (@beitskevisser) 27 août 2021

F1 TV Pro est à moitié prix pendant deux mois ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promo SPA50 à la caisse !*

*L’offre expire à 23h59 le dimanche 29 août. Offre disponible uniquement sur Pro. Les clients devront souscrire un abonnement mensuel et cette offre ne peut être utilisée que sur le Web. Offre non disponible en NL, FR ou NZ.

Parlant de l’accident, Sarah Moore, la première des six à s’être écrasée alors que la pluie commençait à tomber, a expliqué son côté à Sky F1.

“Un peu douloureux mais reconnaissant que tous les pilotes aillent bien et que nous soyons tous en un seul morceau”, a-t-elle déclaré.

J’ai en quelque sorte pris deux tours pour chauffer les pneus et à la sortie du dernier virage, il commençait juste à bruiner. Je savais que si la pluie tombait, ce serait le seul tour sec, donc je devais tout donner.

«Je me suis approché de l’Eau Rouge et je l’ai tourné et l’arrière s’est cassé. À partir de là, j’étais un passager et je ne pouvais rien faire.

J’espère vraiment que tout le monde va bien #Wseries #BelgianGP pic.twitter.com/UgeM8icLfo – Gabriela Jílková • #QuickGabi (@QuickGabi) 27 août 2021

Abbie Eaton, qui, avec Visser, a suivi Moore dans les pneus avec Ayla Agren, Belen Garcaa et Fabienne Wohlwend qui ont ensuite heurté les voitures à l’arrêt, a ajouté : « Je pense que je m’en suis assez bien tiré.

“C’est toujours difficile quand vous êtes la première ou les deux premières voitures, et quelques voitures derrière viennent de filer sur la piste humide, puis nous avons été récupérés par tout le monde.”

L’accident de vendredi est le dernier d’une série d’horribles accidents dans l’Eau Rouge avec le pilote de Formule 2 Anthoine Hubert tué en 2019 tandis que le pilote de réserve de Williams, Jack Aitken, a récemment subi des fractures lors de sa chute aux 24 Heures de Spa.