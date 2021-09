Les pilotes de l’académie Alpine florissantes causent des maux de tête à l’équipe

in

Plusieurs juniors alpins sont en lice pour des sièges en Formule 1, et Marcin Budkowski admet qu’il pourrait même avoir « trop de bons pilotes » dans leurs rangs.

Oscar Piastri, Guanyu Zhou et Christian Lundgaard sont tous des vainqueurs de course en Formule 2, et il est probable qu’un seul pourra gagner un siège en Formule 1 l’année prochaine.

Zhou semble être le favori pour courir aux côtés de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo la saison prochaine, tandis que le leader du championnat Piastri a exprimé sa frustration de ne pas savoir quelle sera sa prochaine étape dans le sport automobile – avec de faibles chances d’atteindre la grille de Formule 1 en 2022 .

Une promotion dans l’équipe senior Alpine est également hors de question pour le moment, après qu’Esteban Ocon a obtenu un nouveau contrat de trois ans et que Fernando Alonso a confirmé qu’il resterait avec l’équipe d’Enstone la saison prochaine.

Alors que les trois pilotes de l’académie réussissent bien en F2 et ont le même âge, le directeur exécutif d’Alpine Budkowski a admis qu’avoir autant de talent en même temps s’avère être un « problème » pour l’équipe.

Cependant, il a ajouté que si une opportunité se présentait ailleurs pour ses pilotes juniors, il ne les empêcherait pas de prendre place dans une autre équipe de Formule 1.

“Nous avons une académie et nous l’avons depuis des années, et nous avons développé un certain nombre de pilotes”, a déclaré Budkowski, cité par F1i.com.

“Maintenant, nous avons des pilotes qui réussissent dans la catégorie la plus élevée juste avant la Formule 1, cela montre que notre académie a réussi à développer de bons pilotes.

“Malheureusement, si je peux utiliser le mot, ils arrivent à maturité en même temps et nous avons le problème généré par le fait d’avoir trop de bons pilotes performants.

“Le succès de l’académie est également jugé par sa production, si votre académie n’a jamais de pilote en Formule 1, alors vous avez perdu votre temps et votre argent à soutenir ces pilotes, donc d’une certaine manière, diriger une académie réussie les amène à Formule 1.

« D’un autre côté, nous faisons cela pour nous-mêmes pour développer les prochains pilotes que nous utiliserons chez Alpine, mais pour le moment, nous n’avons pas de siège libre.

« Nous ne voulons pas faire obstacle aux pilotes que nous avons aidés à développer pendant de nombreuses années.

« De même, nous ne voulons pas les perdre complètement de notre pool de pilotes, c’est donc le compromis que vous devez atteindre. Mais cela montre simplement que c’est une académie réussie que nous dirigeons. »