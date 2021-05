Les pilotes de McLaren reviennent au GP de style NASCAR

En résumé: les pilotes McLaren Daniel Ricciardo et Lando Norris disent que la Formule 1 devrait envisager d’organiser une course spéciale pour les livrées rétro, comme le fait NASCAR.

Les pilotes McLaren veulent une course de retour en arrièreMcLaren est devenue la dernière équipe à présenter une livrée spéciale pour un week-end de Grand Prix. Après la livrée partiellement blanche de Mercedes au Grand Prix d’Allemagne 2019 et la voiture aux teintes bordeaux de Ferrari qui est apparue au Mugello l’année dernière, ils utiliseront une livrée spéciale du Golfe pour le Grand Prix de Monaco de ce week-end.

Lors d’un événement médiatique la semaine dernière où la livrée a été présentée, les deux pilotes de l’équipe ont réagi positivement à l’idée d’organiser une course spécialement pour les couleurs rétro.

«Les bonnes vieilles écoles seraient plutôt géniales», a déclaré Norris. Cependant, a-t-il ajouté, «c’est bien que nous soyons les seuls à le faire» ce week-end. «Plus de regards sur nous, sauf si nous nous écrasons tous les deux dans le premier virage.

«Pour une course, cela rend les choses un peu plus excitantes. Ce serait cool de voir tout le monde faire quelque chose comme ça. Surtout quand vous avez une Williams ou une Ferrari [although] Ferrari serait juste rouge. Beaucoup d’équipes ont eu des livrées impressionnantes et uniques au fil des ans et ce serait cool si tout le monde inventait les leurs.

Ricciardo a également réagi positivement à l’idée. «Je suis conscient que c’est une autre dépense pour l’équipe, mais à part cela, pour que tout soit un retour en arrière – pas seulement nos combinaisons de course, mais des vêtements décontractés, jusqu’aux chapeaux d’équipe, pour le faire correctement – ce serait cool pour tout le monde. impliqué.”

En ce jour en F1

Carlos Reutemann a remporté une sombre victoire aujourd’hui en 1981, après avoir été impliqué dans un accident mortel plus tôt ce week-end.

