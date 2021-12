Les pilotes décident du titre – .

Les scènes remarquables qui ont vu Max Verstappen remporter son premier titre de champion du monde et la controverse ont suscité de vives réactions de la part des pilotes du monde du sport automobile.

Des collègues pilotes de F1, passés et présents, à IndyCar, NASCAR, Formule E, le Championnat du monde d’endurance et au-delà, voici comment certains des noms les plus notables du sport automobile ont réagi à la victoire de Verstappen au championnat.

Evidemment, d’un côté, je tiens à féliciter Max, premier champion du monde. Et évidemment Red Bull, une équipe que je connais très bien. Alors je suis bien sûr content pour eux. Mais je ne peux pas dire ça dans la même phrase et ne pas dire ce que je ressens pour Lewis parce qu’il avait la course sous contrôle et parfois cela ne joue pas en votre faveur, la Safety Car. Et cela n’a pas seulement joué en sa faveur, cela lui a évidemment coûté le titre. Donc je ressens pour lui. C’est une fin d’année folle.

Daniel Ricciardo, multiple vainqueur du Grand Prix et ancien coéquipier de Verstappen

Félicitations à Lewis et Max car tous deux méritaient le championnat du monde cette année.

Sebastian Vettel, quadruple champion du monde et pilote Aston Martin F1

« C’est un champion méritant » – Alonso

Félicitations à Max Verstappen pour avoir remporté le titre. Ce n’était qu’une question de temps pour qu’il remporte le trophée et bien qu’il y ait eu une certaine fortune dans les incidents aujourd’hui, je pense qu’il est un champion méritant.

Fernando Alonso, double champion du monde et pilote alpin

Je tiens à féliciter Max et Lewis pour leur excellente saison. Je suis content pour Max, donc une félicitation spéciale pour le titre de Champion.

Carlos Sainz Jnr, pilote Ferrari

Quelle confrontation ! J’aime les champions, les records et les histoires qui font battre mon cœur à 300 battements par minute ! Félicitations au champion du monde Max Verstappen. Et à Lewis Hamilton pour une saison épique et une histoire qui continue sûrement.

Mario Andretti, champion du monde de Formule 1 1978

« C’est inacceptable » – Russell

C’est inacceptable! Max est un pilote absolument fantastique qui a fait une saison incroyable et je n’ai qu’un immense respect pour lui, mais ce qui vient de se passer est absolument inacceptable. Je ne peux pas croire ce que nous venons de voir.

George Russell, pilote Mercedes F1 2022

Félicitations Max ! Quelle saison phénoménale ! Vraiment bien mérité. Profiter de la fête.

Nico Rosberg, champion du monde de Formule 1 2016

Félicitations à Max Verstappen pour être devenu le premier champion du monde néerlandais de F1.

Mika Hakkinen, double champion du monde de Formule 1

Je suis extrêmement heureux pour Max et pour cette équipe car ils ont travaillé si dur tout au long de l’année et pendant de nombreuses années. Max mérite vraiment ce championnat avec le niveau auquel il a roulé. Je suis très heureux de contribuer à son titre, il a été un coéquipier formidable et un gars formidable, je ne pourrais pas être plus heureux pour lui.

Sergio Perez, coéquipier de Verstappen chez Red Bull

Un grand bravo à Max pour avoir remporté le titre. Nous avons couru ensemble quand nous étions enfants dès le karting. Je sais à quel point il est fort depuis le tout début. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il n’y parvienne et il le mérite.

Charles Leclerc, pilote Ferrari

« Nous savions qu’il serait champion un jour » – Gasly

Je suis vraiment content pour Max, nous avons grandi en courant ensemble, nous savions qu’il aurait été champion du monde un jour et il l’a fait aujourd’hui. C’est bien mérité.

Pierre Gasly, pilote AlphaTauri et ancien coéquipier de Verstappen

Toutes mes félicitations à Max Verstappen pour une saison incroyable.

Esteban Ocon pilote alpin

Toutes mes félicitations à Max, ce fut une bataille très difficile tout au long de la saison et je pense qu’il l’a vraiment mérité aujourd’hui. Je tiens également à le remercier d’avoir donné cet excellent résultat à Honda, car il leur a donné la meilleure façon de célébrer leur dernière année en F1.

Yuki Tsunoda, pilote Alpha Tauri

Wow, qu’est-ce qui vient de se passer ? Quel enfer [an] saison de F1 ! Félicitations à un Max Verstappen exceptionnel. Vous avez définitivement repoussé les limites cette année. Félicitations également à Lewis et Mercedes pour cette bataille et ce spectacle épiques pour le titre !

Nico Hulkenberg, vétéran de la Formule 1 depuis 12 ans en tant que pilote de course et d’essai

Hamilton « un acte de classe » – Albon

Tellement heureux pour Max Verstappen et tout le monde chez Red Bull Racing. La fortune est allée notre chemin aujourd’hui, mais je dois dire que toute l’équipe mérite tout ça ! Ensemble, sur la piste et à l’usine, nous avons beaucoup travaillé cette saison. Et un immense respect à Lewis Hamilton, un acte de classe sur et hors piste.

Alexander Albon, pilote de réserve Red Bull

Légende. Tu es un champion du monde de F1. Félicitations, très fier de vous.

Giedo van der Garde, pilote LMP2 du Championnat du Monde d’Endurance et commentateur de F1

Aucun des deux pilotes ne méritait de perdre ce titre hier. Les deux ont été exceptionnels cette année, mais nous devons tous féliciter Max Verstappen pour son premier championnat du monde.

Karun Chandhok, ancien pilote de F1 et analyste de Sky F1

Michael Bay n’écrirait pas un meilleur scénario… Quel champion tu es ! L’exemple de ne jamais baisser les bras, de battre, sur une saison comme celle-ci, Lewis qui était au top de sa forme est vraiment exceptionnel ! Félicitations – si heureux pour vous.

Jean-Eric Vergne, double champion FIA de Formule E

Félicitations Max Verstappen ! Bien mérité. Tu es une légende.

Pastor Maldonado, vainqueur du Grand Prix d’Espagne 2012

« Je n’aime pas comment ça s’est passé » – Rossi

Évidemment, Max Verstappen le méritait tout autant cette année, mais je n’aime aucune de la façon dont cela s’est passé.

Alexander Rossi, vainqueur de l’Indianapolis 500 2016

Mec, la course est folle quand Netflix passe les appels ! Les deux pilotes ont effectué des saisons de championnat. Celui qui l’a gagné le méritait. Quelle que soit la façon dont cela s’est terminé, les fans ont été les plus grands gagnants. Il faut dire que la classe d’Hamilton face à ce qui s’est passé – et comment cela s’est passé – est remarquable. Les jeunes conducteurs doivent en prendre note. Ils auraient dû lancer un rouge, les laisser changer de pneus (ce qui est toujours une mauvaise règle) et donner à chacun une fusillade de cinq tours jusqu’à la fin. Ils devraient se pencher sur la règle d’IndyCar consistant à laisser tomber les voitures doublées à l’arrière dans un certain nombre de tours à partir de la fin.

James Hinchcliffe, vainqueur de la course IndyCar

Max, tu es incroyable. Tout le pays est fier de vous et de votre saison historique ! Profite bien mon pote.

Rinus VeeKay, recrue de l’année en série IndyCar 2020

Et nous donnons à Steve [O’Donnell, NASCAR Executive Vice President] un moment difficile… [What the fuck] qui était? J’ai dit dès le début de la saison que ça allait être dur pour Lewis d’obtenir le numéro huit ! C’était ça, une façon folle d’y mettre fin ! Félicitations à Max Verstappen – Quelle saison !

Darrell « Bubba » Wallace Jnr, vainqueur de la course NASCAR Cup Series

Le trophée n’est pas nécessaire pour reconnaître un champion.

Tatiana Calderón, pilote du Championnat du Monde d’Endurance LMP2 et Super Formula Championship

Ce sport est parfois incroyable.

Oscar Piastri, champion de Formule 2 2021

