Les pilotes dévoilent des casques spéciaux pour le GP de Monaco

De nombreux pilotes ont dévoilé des modèles de casques spéciaux qu’ils utiliseront lors du Grand Prix de Monaco.

Non seulement la course à venir à Monte-Carlo est peut-être la plus célèbre du calendrier F1, mais elle sera particulièrement importante pour un certain nombre d’équipes et de pilotes pour diverses raisons,

En conséquence, de nombreux designs spéciaux seront exposés.

Moments emblématiques. Couleurs emblématiques. Regardons de plus près le couvercle # Williams750 de @ NicholasLatifi 🔎 pic.twitter.com/2oh3tSpJzr – Williams Racing (@WilliamsRacing) 19 mai 2021

C’est peut-être spécial pour Williams plus que toute autre équipe sur la grille puisqu’il s’agira de leur 750e course en Formule 1, et pour en faire l’occasion, Nicholas Latifi et George Russell porteront tous les deux des casques rendant hommage à l’exploit.

Les deux sont bleus et blancs, restant fidèles aux couleurs traditionnelles de l’équipe, tandis que le design de Russell comprend des photos de voitures du passé de l’équipe et Latifi a des couronnes pour chacun des championnats des constructeurs qu’ils ont gagnés.

Voici les casques en édition spéciale dans lesquels @LandoNorris et @DanielRicciardo courront lors du #MonacoGP de cette semaine. 😍 pic.twitter.com/jAUk7VgpF1 – McLaren (@ McLarenF1) 19 mai 2021

Williams n’est pas non plus la seule équipe britannique à faire quelque chose de différent pour le week-end.

McLaren éblouis lorsqu’ils ont dévoilé la superbe livrée Gulf qu’ils utiliseront sur leurs voitures à Monte Carlo, et Lando Norris et Daniel Ricciardo auront des casques qui suivent ce thème.

Comme la voiture, le casque de Norris est principalement bleu clair avec des touches orange et des effets old school tels que des lunettes et un bracelet en cuir peint.

Pendant ce temps, Ricciardo est de la papaye avec des chiffres noirs à l’ancienne sur un fond circulaire blanc, et il présente également l’ancien logo McLaren Cars.

Le premier et jusqu’à présent le seul Monégasque à remporter le GP de Monaco. Ramener une partie de Louis Chiron sur la bonne voie 🇮🇩 pic.twitter.com/9wWeTH7s2P – Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 19 mai 2021

Alors que Ricciardo et un certain nombre d’autres pilotes vivent à Monaco, Charles Leclerc est le seul à pouvoir l’appeler sa course à domicile, il n’est donc pas surprenant qu’il ait également fabriqué un casque spécial pour cela.

Plus précisément, il a rendu hommage au seul Monégasque à avoir même remporté la course, Louis Chiron, qui l’a fait en 1931 au volant de Bugatti.

Le design est principalement bleu avec quelques touches de rouge et de blanc, le haut incluant la signature de Chiron au-dessus des mots «Gagnant du Grand Prix de Monaco 1931».

