Les pilotes devraient-ils toujours poursuivre le rêve Ferrari ?

Conduire pour Ferrari a toujours été un rêve pour la majorité des pilotes de Formule 1, mais de nos jours, devrait-il en être un qu’ils poursuivent ?

Il est juste de dire que c’est un rêve qui est toujours très vivant sur la grille actuelle.

Carlos Sainz a sauté sur l’occasion de quitter McLaren et de les rejoindre, malgré le fait que l’équipe britannique avait été beaucoup, beaucoup plus forte en 2020.

Le coéquipier qu’il a laissé derrière lui – Lando Norris – a quant à lui refusé d’exclure de faire de même à l’avenir.

« Dans 10 ans, je ne sais pas ce qui va se passer », a déclaré le Britannique à La Gazzetta dello Sport.

« C’est vrai que j’ai beaucoup de fans italiens, et je pouvais le voir à Monza où ils m’attendaient devant l’hôtel et sur le circuit et je pouvais sentir leur grande chaleur. »

Pourquoi piloter pour l’équipe italienne a toujours été si désirable pour tant de gens a besoin de peu d’explications. L’histoire, la notoriété, l’image, les fans… En termes simples, c’est Ferrari.

Dans le passé cependant, de tels désirs ont également été motivés par le succès de l’équipe ainsi que par tout ce qui précède. Après tout, ils ont le plus souvent gagné des choses depuis le début du sport.

Comme ce n’est pas le cas pour le moment, les pilotes devraient-ils toujours faire un siège avec la Scuderia leur objectif ?

Liste de lecture Podium : 1. Smooth Operator 🎶😎🌶 Bravo @carlossainz55 💪#essereFerrari🔴 #RussianGP pic.twitter.com/TF8o5nytJQ – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 26 septembre 2021

D’un côté, il y a de fortes chances que l’équipe italienne revienne sur le devant de la scène dans les prochaines années.

Les progrès qu’ils ont accomplis cette saison ont été impressionnants avec Mattia Binotto et co réussissant à passer du bas vers le haut du milieu de terrain malgré le fait que les règlements ont été largement gelés entre les saisons 2020 et 2021, obtenant plusieurs potions de pole et podiums.

Les changements de règles généralisés qui entreront en jeu l’année prochaine leur offrent une énorme chance de sortir complètement du milieu de terrain et de redevenir les leaders, chaque équipe devant effectivement repartir de zéro.

Avec les vastes ressources dont ils disposent – ​​sans doute égalées uniquement par Mercedes – peu de gens parieraient avec confiance contre eux.

Cependant, combattre au front est une chose ; gagner est une tout autre affaire, et c’est une chose pour laquelle, très franchement, ils n’ont pas été bons depuis longtemps.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Aucun titre n’a été repris à Maranello depuis le Championnat des Constructeurs 2008, et aucun pilote n’est devenu Champion du Monde en rouge depuis l’année précédente.

Depuis lors, l’équipe n’a pas réussi à construire des machines suffisamment bonnes pour se battre pour les titres ou l’a fait mais a été battue par Red Bull ou Mercedes.

Ils ont été impliqués dans quatre combats pour le titre pour être précis. En 2012, ils n’étaient que vainqueurs grâce au génie de Fernando Alonso – la voiture n’avait rien d’exceptionnel – et en 2010, 2017 et 2018, ils étaient souvent déjoués, souvent sur-développés et finalement toujours battus.

Compte tenu de cela, il est difficile d’être sûr que, s’ils étaient à nouveau enfermés dans un combat serré, ils pourraient l’emporter, non sans une refonte radicale du personnel et de la structure.

Lewis Hamilton sur Ferrari 🔴 « Pour tout le monde, c’est une position de rêve. Ce n’était tout simplement jamais vraiment envisageable pour moi. « Je ne saurai jamais exactement pourquoi. »@SkySportF1#SkyF1 | #F1 – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 1er octobre 2021

Bref, rejoindre Ferrari est un gros risque ces jours-ci compte tenu de leur palmarès.

Conduire pour eux sera toujours extrêmement attrayant, tout comme l’idée d’être celui qui les fera à nouveau champions du monde, et à juste titre. Peu de choses, voire aucune, dans le sport seraient plus douces.

Lorsque les jeunes pilotes se retrouvent à rêver de jouer ce rôle, ils devraient jeter un coup d’œil aux trois plus grands pilotes de F1 de la dernière décennie.

Alonso et Sebastian Vettel se sont tous deux dirigés vers Ferarri à leur apogée avec ce même rêve et sont tous deux partis sans aucun titre à ajouter à leur décompte. Lewis Hamilton d’un autre côté, je suis allé chez Mercedes et j’y suis resté, et le reste appartient à l’histoire.

Certes, les récents commentaires du Britannique sur le fait de ne jamais conduire pour eux étaient teintés d’un peu de tristesse.

« Pendant des années, chaque fois que je vais à Monza et que je vois les fans, je les entends dire » venez chez Ferrari « », a-t-il déclaré à Sky Italia.

« Cela me fait chaud au cœur, mais c’est assez incroyable que je n’aie jamais piloté pour Ferrari après tant d’années parce que c’est un rêve pour tout le monde, un objectif à atteindre.

« Cela n’a jamais vraiment été possible et je ne saurai jamais exactement pourquoi.

Mais avec sept championnats du monde et 100 victoires à son actif, quelque chose me dit que cela ne le dérange pas trop. En fait, Vettel et Alonso regrettent sûrement d’y être allés plus qu’il ne regrette de ne pas l’avoir fait.

C’est quelque chose que les autres devraient garder à l’esprit. Bien sûr, ils pourraient imiter Schumacher, mais d’après l’histoire récente, il y a de plus grandes chances qu’ils imitent Seb.