Les pilotes d’IndyCar soutiennent la piste de Nashville malgré une course semée d’accidents · .

Avec pas moins de neuf périodes d’avertissement, dont une paire de drapeaux rouges, et seulement 47 des 80 tours exécutés « sous vert », la première course d’IndyCar dans les rues de Nashville n’était pas le plus pur spectacle de sport automobile.

La catégorie et ses prédécesseurs ont connu des débuts de course plus difficiles que cela. Le championnat CART Indycar n’est pas revenu au Texas Motor Speedway après sa course avortée il y a 20 ans. La série IndyCar moderne n’est pas non plus retournée au NOLA Motorsports Park en Louisiane après son événement de 2015 presque inondé.

Le championnat sera soucieux de sa dernière nouvelle entreprise pour éviter le sort de ses courses de courte durée à Baltimore et Houston au cours de la dernière décennie. Nashville a au moins réussi à organiser sa première course, ce qui est mieux que ce que les promoteurs du Grand Prix de Boston malheureux avaient géré il y a cinq ans.

Mais la réaction des pilotes à l’épreuve, malgré une course remplie d’accidents, donne beaucoup de raisons d’être optimiste quant à l’avenir de l’épreuve de Nashville.

Scott Dixon, qui a enregistré son 125e podium IndyCar en carrière avec une deuxième place, a suggéré qu’une grande partie du carnage pourrait être évitée dans les prochaines tranches de l’événement si les pilotes faisaient preuve de plus de discrétion dans les zones clés du circuit.

La course de rue IndyCar à Baltimore s’est avérée de courte durée. « Il y avait des habitués qui faisaient des erreurs et frappaient les gens. Peut-être que cela doit être examiné, ou que les sanctions doivent être plus sévères lorsque vous causez des accidents comme celui-là. »

Il y a eu plusieurs cas de « mises en garde entraînant des mises en garde » dimanche, comme Dixon y a fait allusion. “C’est une piste délicate, c’est vraiment difficile”, a-t-il déclaré. « Surtout lors des redémarrages, lorsque vous essayez de faire monter la température dans les pneus et que vous savez que cela allait être un peu difficile à dépasser.

«Il y avait beaucoup de gens qui essayaient de faire en sorte que cela se produise lors des redémarrages – et je comprends tout à fait cela. C’est un équilibre que vous devez essayer de trouver. Tu regardes vers [Colton] Herta, il a fait les passes. Cela peut être fait proprement, comme il l’a fait.

Cependant, Dixon a admis que le parcours de 11 virages et de trois kilomètres et demi pouvait être amélioré avant le retour de la série l’année prochaine. « Il peut y avoir des zones de piste qui peuvent changer un peu, qui créeraient des zones de dépassement, amélioreraient peut-être un peu la course. »

Ce sentiment a été repris par le coéquipier de Dixon, le vainqueur de la course Marcus Ericsson. Il considère l’extrémité nord étroite du circuit – que certains comparent au complexe du château du circuit de la rue de Bakou en Azerbaïdjan – comme une zone d’opportunité.

Plusieurs pilotes ont été rattrapés par la piste délicate de Nashville« Le [turn] la section quatre à huit est un peu lente », a-t-il déclaré. “Alors peut-être que là-bas, ils pourraient l’ouvrir et le rendre un peu plus large”, a déclaré Ericsson. “Cela pourrait peut-être aider.”

Ericsson a admis que son sentiment positif à propos du site était potentiellement teinté par sa victoire improbable de la 18e place sur la grille à la suite d’un accident aérien.

« La piste est vraiment cool à conduire. C’est très dur parce que c’est bosselé, et il y a différentes surfaces. C’est une piste très difficile à piloter comme nous l’avons vu tout le week-end. Mais j’aime ce défi. Je pense qu’il faut le meilleur de nous, les pilotes, pour essayer de comprendre toutes ces bosses, trouver où placer la voiture.

« J’ai parlé à beaucoup d’autres pilotes et je pense que tout le monde a été impressionné par le plaisir de la piste. Parce que quand nous avons vu la mise en page, c’était un peu comme, “Je ne sais pas à quel point ce sera vraiment amusant”, parce que cela n’avait pas l’air si excitant sur la mise en page. Quand nous sommes arrivés ici, j’ai pensé que c’était beaucoup plus amusant à conduire que ce à quoi je m’attendais. Il y avait beaucoup plus d’élévation par rapport à ce que j’attendais de ce que j’ai vu auparavant. C’est tellement cool de traverser le pont et de revenir.

On a beaucoup parlé pendant les essais et les qualifications de la nature cahoteuse du circuit – en particulier, les bosses discordantes dans les transitions sur et hors du pont du mémorial de la guerre de Corée.

« La piste est vraiment très bonne, ce n’est que le pont », a déclaré le troisième James Hinchcliffe. “Même sur le pont, ce n’est pas si mal, ce ne sont que les transitions en marche et en arrêt qui sont vraiment le problème.”

Les tribunes étaient pleines à craquer le jour de la course. L’entrée du virage neuf en particulier a vu plusieurs chutes au cours du week-end – et un arrêt époustouflant de la recrue Scott McLaughlin au début de la course. “S’il n’y avait pas ceux-là, je pense que cela ne ferait même pas partie des trois pistes les plus bosselées, je ne pense pas”, a ajouté Hinchcliffe.

Mis à part les défauts du tracé de la piste, les pilotes ont salué le nouvel ajout au calendrier de la série, en particulier la réaction enthousiaste des locaux à la course. Les tribunes étaient pleines à craquer, même si toutes n’ont pas été construites avant le matin de la course, suscitant des réactions mécontentes sur les réseaux sociaux.

“La foule à Nashville est incroyable”, a déclaré Hinchcliffe. « On pourrait penser que cette course a duré 40 ans. C’est comme un Long Beach, Toronto, St. Pete la première année, et je suis ravi de revenir.

« Pour venir à la course et voir combien de personnes ont pris le temps de se présenter, combien de personnes sont restées jusqu’à huit heures pour voir la fin. Ce n’était pas juste comme un gars qui a entendu du bruit et qui est entré. C’étaient des fans de course.

« Il y avait une tonne de marchandises, beaucoup de gens qui savaient de quoi ils parlaient, qui connaissaient les pilotes. Ce n’est pas seulement que nous avons eu une « chance stupide » en nous plaçant dans une ville très peuplée. Il y a un appétit pour la course ici.

