Les pilotes émettent un mayday alors que les données suggèrent que l’aviation britannique est «la plus touchée par les règles de voyage»

les ilots appellent à une action urgente pour aider l’aviation en raison de l’impact «dévastateur» de la pandémie sur les compagnies aériennes et les aéroports britanniques

La British Airline Pilots Association (Balpa) a déclaré que l’industrie aéronautique britannique a été la plus durement touchée en Europe par les restrictions sur les voyages internationaux.

Son analyse des données officielles du trafic aérien européen pour juin a montré que le nombre de vols à destination et en provenance du Royaume-Uni a diminué des trois quarts par rapport à 2019.

Le syndicat a déclaré que son étude montrait que les aéroports de Gatwick et de Manchester étaient les plus touchés d’Europe, suivis de près par Heathrow et Stansted.

Des ministres malheureux donnent l’impression d’attaquer délibérément l’aviation et de tourmenter le public avec leurs messages mitigés pendant les vacances d’été

Selon l’organisation mondiale du commerce, l’Association du transport aérien international, 860 000 emplois dans les voyages aériens et le tourisme au Royaume-Uni ont été perdus ou sont en congé et risquent de l’être, a déclaré Balpa.

Le secrétaire général Brian Strutton a déclaré : « C’est officiel. L’industrie aéronautique britannique est la plus durement touchée en Europe, en raison des restrictions ridiculement prudentes du gouvernement britannique sur les voyages internationaux.

«Des ministres malheureux donnent l’impression d’attaquer délibérément l’aviation et de tourmenter le public avec leurs messages mitigés pendant les vacances d’été.

« Balpa exige que le gouvernement britannique se ressaisisse et ouvre les routes américaines et les destinations de vacances européennes qu’il a bloquées sans aucune preuve publiée.

« Si le pays veut mieux se reconstruire après la pandémie et nouer de nouveaux liens internationaux avec des partenaires pour le commerce et les voyages, nous aurons besoin d’une industrie aéronautique florissante. Il n’y a pas de temps pour se cacher derrière les groupes de travail et les examens.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous reconnaissons les temps difficiles auxquels tous les secteurs des transports sont confrontés à la suite de Covid-19, c’est pourquoi nous avons mis en place un programme de soutien à l’échelle de l’économie, comprenant environ 7 milliards de livres sterling de soutien qui devraient bénéficier au secteur du transport aérien d’ici septembre 2021.

«Nous continuons de travailler avec le secteur de l’aviation pour les aider à traverser cette période et les encourageons à tirer parti de l’ensemble sans précédent de mesures de soutien disponibles.»

Les membres de Balpa se joindront à leurs collègues de l’industrie de l’aviation et du voyage pour transmettre leur message aux députés de Westminster et aux députés de Holyrood, dans le cadre d’une journée d’action nationale sur les voyages mercredi.

Les pilotes participeront également à l’action dans les aéroports d’Heathrow, Bristol, Édimbourg et Manchester.