Les pilotes entrant dans le prochain tour déjà en difficulté

Kyle Larson a remporté sa sixième course de la saison de la NASCAR Cup Series et la première course éliminatoire des éliminatoires samedi soir au Bristol Motor Speedway, et il l’a fait avec une grosse aide de son coéquipier, Chase Elliott – au grand dam de Kevin Harvick.

Tard dans la course, Elliott s’est mis sur le chemin de Harvick et a gêné sa course, permettant à Larson de dépasser Harvick pour la tête avec trois tours à faire et finalement la victoire sur la courte piste de 0,533 mile du Tennessee.

Mis à part la victoire de Larson et le drame controversé entre Elliott et Harvick, la course de Bristol a mis fin à tout espoir de championnat pour quatre pilotes. Aric Almirola, Tyler Reddick, Kurt Busch et Michael McDowell ont été éliminés des séries éliminatoires à la fin des huitièmes de finale, alors que le peloton est tombé à 12.

En entrant à Bristol, Denny Hamlin, Martin Truex Jr. et Kyle Larson avaient déjà décroché leurs places dans la ronde des 12. Hamlin et Truex, respectivement, ont remporté les deux premières courses de la ronde des 16, tandis que Larson s’est enfermé dans le tour suivant. basé sur les points avant de gagner samedi.

Voici une ventilation de l’image actuelle des éliminatoires de la NASCAR Cup Series après la première course éliminatoire et ce qui va arriver.

Avec Hamlin, Truex et Larson, les pilotes des séries éliminatoires suivants se sont qualifiés pour les huitièmes de finale : Ryan Blaney, Kyle Busch, Chase Elliott, Alex Bowman, William Byron, Joey Logano, Brad Keselowski, Christopher Bell et Kevin Harvick.

Après les trois courses de la ronde des 12, le champ des séries éliminatoires se réduira à seulement huit pilotes, et après les trois prochaines courses, il se réduira à nouveau au championnat 4 final, qui concourra pour le titre au Phoenix Raceway en novembre.

Bien sûr, les huitièmes de finale viennent de se terminer, mais cela signifie qu’il est temps de regarder devant qui est déjà derrière.

À l’approche du prochain tour éliminatoire, seuls les 8 premiers pilotes des éliminatoires avanceront, et Logano, Keselowski, Bell et Harvick, respectivement, ouvrent le tour des 12 aux neuvièmes à 12e places et en dessous du seuil.

Le moyen le plus simple pour eux d’y remédier est de gagner l’une des trois prochaines courses et de passer automatiquement en huitièmes de finale, mais c’est évidemment plus facile à dire qu’à faire.

La ronde des 12 pourrait être la plus difficile car il y a quelques pistes génériques et imprévisibles ici. Avec seulement 12 prétendants au championnat, le prochain tour commence à Las Vegas Motor Speedway avec le South Point 400 le dimanche 26 septembre à 19 h HE (NBCSN).

Mais alors, l’image des séries éliminatoires pourrait devenir un peu risquée avec les deux courses restantes de cette manche étant à Talladega Superspeedway, puis au Roval de Charlotte Motor Speedway – le parcours mi-route, mi-ovale qui ne sort que pendant les séries éliminatoires. Ces deux pistes sont aux antipodes, mais elles ont en commun l’imprévisibilité et le potentiel de chaos en course et en séries éliminatoires.

Et puis, bien sûr, le Roval est la deuxième course éliminatoire des séries éliminatoires, donc il y a encore plus de pression sur les pilotes pour bien performer plus tôt dans la ronde.

“Vegas a été une excellente piste pour moi”, a déclaré Keselowski à USA TODAY Sports lorsqu’on lui a demandé d’évaluer la ronde des 12 pistes. « J’y suis allé trois fois et cela compte certainement beaucoup pour moi. Ensuite, bien sûr, Talladega, je pense qu’il y a gagné six fois et cherche à obtenir le numéro sept. Cela a donc été une excellente piste pour nous.

« Le Roval — les parcours routiers ne nous ont pas été si bons. Nous voulons donc obtenir [a win] dans l’un de ces deux premiers pour aller au Roval et dormir tranquille.

Lorsque les 16 pilotes se sont initialement qualifiés pour les séries éliminatoires, leur total de points au classement a été réinitialisé à 2 000 points chacun, puis tous les points de séries éliminatoires qu’ils ont gagnés au cours de la saison régulière – un point de séries éliminatoires pour une victoire d’étape et cinq points de séries éliminatoires pour une victoire de course – sont ajoutés.

De même, pour les 12 pilotes se qualifiant pour le tour suivant, leurs totaux de points ont été réinitialisés à 3 000 avec leurs points en séries éliminatoires ensuite ajoutés. Voici un aperçu du classement actuel des pilotes avant la course de Las Vegas, ainsi que le nombre de points au-dessus ou en dessous de la nouvelle marque de coupure :

Kyle Larson 3 059 (+46 points au-dessus du seuil) Martin Truex Jr. 3 029 (+16) Denny Hamlin 3 024 (+11) Ryan Blaney 3 024 (+11) Kyle Busch 3 022 (+9) Chase Elliott 3 021 (+8) Alex Bowman 3 015 (+2) William Byron 3 014 (+1) Joey Logano 3 013 (-1) Brad Keselowski 3 008 (-6) Christopher Bell 3 005 (-9) Kevin Harvick 3 002 (-12)

