Les pilotes envisagent d’abandonner la règle des pneus Q3 qui « signifie que les riches s’enrichissent » · .

Les pilotes de Formule 1 ont déclaré qu’ils soutiendraient l’abandon d’une partie controversée des règles de qualification de la série, ce qui, selon eux, augmente l’avantage dont bénéficient les voitures les plus rapides.

Le directeur du sport automobile de la série, Ross Brawn, a déclaré le mois dernier que la règle obligeant les pilotes qui atteignent la Q3 à commencer la course avec des pneus de la session précédente pourrait être abandonnée.

La règle existe depuis 2014 mais a été critiquée par certains pilotes et équipes. Brawn a admis qu’il était « malheureux » que la règle « donne à ceux qui sont vraiment rapides encore plus d’avantages car ils peuvent facilement choisir le pneu qu’ils veulent pour la Q2 » tandis que d’autres équipes « qui veulent désespérément entrer dans les qualifications finales doivent courir un pneu tendre.

Abandonner la règle pour les saisons à venir est « certainement quelque chose que nous envisageons », a admis Brawn.

George Russell et Pierre Gasly ont déclaré que donner aux meilleures équipes la possibilité de commencer la course avec des pneus composés plus durs que leurs rivaux les plus proches leur donne un avantage stratégique.

Russell, qui a atteint le Q3 quatre fois jusqu’à présent en 2021, a déclaré qu’il « serait sage » de se débarrasser de la règle. « Les riches s’enrichissent et les pauvres s’appauvrissent lorsque les voitures les plus rapides ont le rythme nécessaire pour passer en Q3 sur des gommes plus dures », a-t-il expliqué.

« Je pense que les voitures au milieu de terrain n’ont tout simplement pas l’occasion de se battre », a poursuivi Russell, qui pilotera pour Mercedes la saison prochaine. « Le jeu est déjà terminé. Je pense donc que cela faciliterait probablement les choses pour tout le monde. »

Gasly a déclaré qu’il était « complètement » d’accord, soulignant qu’il avait été désavantagé par la règle lors des courses précédentes. « En fait, nous avons été dans cette situation à quelques reprises où nous n’avons pas vraiment le rythme pour le faire, ou c’est très serré et vous devez utiliser le composé plus tendre.

« Si vous y parvenez, vous savez que vous allez compromettre votre course et cela ne fait qu’augmenter l’écart entre les meilleures équipes et le milieu de terrain lorsque vous êtes à la limite des deux en Q3. »

