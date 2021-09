Les pilotes espagnols de Superbike se donnent à fond à Barcelone

14/09/21

Le à 17:16 CEST

Les World Superbikes (WSBK) débarque ce week-end sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, scène de la neuvième date de la saison. La deuxième édition de Le Hyundai N Catalunya WorldSBK Round sera à l’honneur cette fois les fans vivent, après les restrictions sanitaires dues à la pandémie obligées de tenir l’édition précédente dans un cadre fermé. Pour « réchauffer » l’ambiance avant un week-end intense, avec sept courses dans les différentes catégories, une représentation des pilotes espagnols, emmenés par Ana Carrasco, Champion du monde SSP300 en 2018 et troisième en 2019, avant de subir une grave blessure qu’il tente de laisser définitivement derrière lui.

Avec le pilote murcien, nous avons également pu discuter avec deux des jeunes avec la plus grande projection du motocyclisme espagnol : les madrilènes Manuel González et Adrián Huertas, respectivement 19 et 18 ans. Le premier, connu ‘ManuGas’, est entré dans l’histoire en 2019 en devenant le plus jeune champion du monde de vitesse, après avoir inscrit trois victoires et six podiums en SSP300. Il évolue actuellement dans la catégorie Supersport 600 WSBK et arrive à Barcelone après son week-end triomphal à Magny-Cours, où il a remporté une victoire, une deuxième et une troisième place, se hissant à la cinquième place du classement général du Championnat du Monde.

Pour sa part, Adrien Huertas mène le championnat SSP300 après avoir cumulé cinq victoires et une troisième place dans sa catégorie cette année et balayé la France, le rendez-vous avant le Ronde Hyundai N Catalunya WorldSBK, conquérir un fantastique pourpoint.

Le “miracle” d’Ana Carrasco

“Ce qui ne te tue pas te rend plus fort”. C’était à quel point c’était puissant Ana Carrasco quand l’année dernière il a décidé de publier sur ses réseaux sociaux les images terrifiantes de la cicatrice sur son dos, avec plus de 30 agrafes, après avoir subi une longue et réussie opération au cours de laquelle ils ont dû insérer 13 vis ancrées sur des plaques de titane. La Murcienne a subi un entraînement de chute très dur avec sa Kawasaki Ninja 400 sur le circuit d’Estoril, qui s’est terminée avec des fractures des vertèbres T3, T4 et T6. Heureusement, la moelle épinière n’a pas été touchée et bien que Carrasco Il a raté la saison 2020, il a franchi toutes les étapes programmées dans sa convalescence et a pu revenir en Coupe du monde cette année.

“Physiquement, je ne suis toujours pas à cent pour cent. Les médecins ont fixé les délais à un an et demi pour pouvoir revenir à la normale. J’ai encore des douleurs avec lesquelles je dois vivre et je dois adapter mon rythme de préparation en fonction de ça, mais je m’améliore en course. Mentalement, je me débrouille assez bien, c’était une chute assez moche, mais je n’ai jamais eu peur de ne plus marcher ou de ne pas pouvoir faire ce que j’aime le plus, c’est rouler. Je profite de mon retour à la course. , ce qui était l’objectif et petit à petit j’essaye de retrouver ma meilleure version », explique-t-il Ana montrant son énorme positivité.

S’il reconnaît que “cette année est transitoire, après la blessure”, il n’exclut même pas de pouvoir donner une joie à domicile : “Je garde de très bons souvenirs du Circuit, notamment de mon passage en Moto3, avant la pandémie , quand j’ai pu courir ici Avec les tribunes pleines de fans, c’était excitant. Par conséquent, pouvoir revenir maintenant avec le Championnat du Monde Superbike et pour la première fois avec un public me rend très excité et j’aimerais pouvoir monter sur le podium ce week-end”, dit-il Carrasco.

Jeunesse et ambition maximale

Adrien HuertasLeader dans sa catégorie, il a les attentes les plus élevées : « J’espère pouvoir repartir d’ici avec un plus grand avantage au championnat. Je ne serai pas conservateur, je passerai à l’attaque. Le pilote madrilène rappelle que justement “au Circuit, en 2017, j’ai gagné le championnat d’Espagne, c’est une piste que j’aime”. Malgré sa jeunesse Vergers il est l’un des pilotes avec la plus grande projection : “On dit que mon style nous rappelle les pilotes de la vieille école. Pour moi la référence c’est Stoner”, précise-t-il.

Aussi ‘ManuGas’ Il est ravi de revenir à Barcelone : « C’est une piste sur laquelle je suis bon, même si je n’ai fait que deux courses ici. Dans l’une j’étais 2e et dans l’autre j’étais très proche du podium », dit-il. Pour ce week-end, son pari est plus élevé : « J’arrive à mon meilleur moment, après ma victoire en France, où j’ai fait ma meilleure course de l’année. Et ce qui est plus important, avec l’équipe et Yamaha, nous avons réussi à monter les pièces du “puzzle” pour avoir un package compétitif et pouvoir se battre pour gagner dans les courses à venir. Leader Aegerter est un nouveau pilote qui s’est très facilement adapté à la catégorie après avoir passé de nombreuses années en Moto2 et nous difficile », explique-t-il.

Les trois pilotes s’accordent à dire que les Superbikes sont une affirmation convaincante pour les fans qui ce week-end osent assister aux courses sur le Circuit de Barcelona-Catalunya : “Ce sont des motos standard, que tout le monde peut avoir et voir sur la piste à ces vitesses, c’est un spectacle En plus, le niveau des pilotes est très élevé, ce n’est pas du tout loin de celui du MotoGP », confie le talentueux Manuel González, qui lors de la recherche de références, assure que “j’essaie de garder le meilleur de chacun, par exemple la sortie de Pedrosa, le virage de Lorenzo ou le freinage de Rossi.”

“En MotoGP tout est plus éloigné. Ici le public peut se sentir plus proche des pilotes, malgré les mesures du Covid, le podium se tient dans le paddock”, précise-t-il. Vergers.

Ana Carrasco prévient que “la meilleure chose est que le championnat est très ouvert dans toutes les catégories et depuis samedi il y a sept courses. Pour le fan de motard, c’est après tout ce qu’il aime quand il va à un grand prix. Et je pense que cela peut être un bon week-end pour les pilotes espagnols.” Sans oublier la bataille serrée qui se déroule ces jours-ci dans la catégorie reine du WSBK, dans laquelle son coéquipier Jonathan Réa, six fois champion du monde, “dont j’essaie d’apprendre tout ce que je peux”, tentera de reprendre le leadership perdu face à la sensation de la saison, le Turc Toprak Razgatlioglu (Yamaha), vainqueur de deux courses à Magny Cours.

“