Les pilotes féminines doivent «se sentir les bienvenues» en Formule 1

Danica Patrick a déclaré que les pilotes féminines doivent «se sentir les bienvenues» si elles veulent gravir les échelons du sport automobile et entrer en Formule 1.

L’ancienne pilote NASCAR et IndyCar a déménagé en Europe pour courir dans les catégories juniors en grandissant, mais elle a admis qu’elle ne se sentait pas «égale» en le faisant et se sentait sur un pied d’égalité à son retour aux États-Unis pour poursuivre sa carrière. .

En ce qui concerne la Formule 1, son nom était lié à un mouvement en face d’IndyCar, mais aucun mouvement n’a jamais eu lieu, et elle pense que les commentaires passés de Bernie Ecclestone n’ont pas aidé en termes d’attitude plus large envers les pilotes féminines potentielles de Formule 1.

Ecclestone a déclaré en 2005 que « les femmes devraient être vêtues de blanc comme tous les autres appareils ménagers » en se référant à Patrick, et elle a déclaré que la culture du sport automobile – en Europe en particulier – doit changer si une conductrice veut atteindre Formule 1 un jour.

« Je me souviens de certaines choses négatives que Bernie Ecclestone a dites à mon sujet, alors peut-être dire des choses gentilles! » Patrick a déclaré à RACER lorsqu’on lui a demandé comment les chances des pilotes féminines d’atteindre la Formule 1 peuvent être améliorées.

« Faites en sorte que les gens se sentent les bienvenus ! Je suis sûr que vous pouvez créer cette citation…

«Je peux certainement parler de cela en termes de domestique aux États-Unis et en Angleterre – je ne me sentais certainement pas aussi bien accueillie en Angleterre qu’une fille. J’ai donc toujours eu l’impression que l’Angleterre et l’Europe étaient plus en retard dans leurs structures sociales et leur hiérarchie de qui fait quoi et de dynamique de genre. Je ne sais pas, pour moi c’est ce que j’ai ressenti.

« J’avais l’impression d’être bien plus le bienvenu quand je suis rentré à la maison. J’avais l’impression que les gens étaient vraiment excités de m’avoir autour de moi ; Je me sentais égal, mais ce n’était pas comme ça en Angleterre. Alors peut-être que cela explique en partie pourquoi vous ne voyez pas autant de femmes monter les échelons pour accéder à la Formule 1.

« Qu’est-ce qui change ça ? Les responsables doivent changer d’attitude. C’est comme une chose culturelle, c’est comme une norme culturelle. Vous pouvez le voir partout aux États-Unis – toutes sortes de choses culturelles différentes sont vraiment poussées et beaucoup de récits et beaucoup de drames autour de ça. Il y a beaucoup d’initiatives ici pour rendre les choses anormales, normales.

« Je ne sais pas si c’est comme ça dans l’ancien monde, tu vois ? Je ne sais pas si c’est normal. Je n’y ai pas vécu depuis longtemps, donc j’imagine que c’est mieux qu’avant, bien sûr. J’y étais en 1998-2001, donc il y a plus de 20 ans. Je suis sûr que c’est différent maintenant, mais je sais que les États progressent donc même si le monde progresse au même rythme, quand je l’ai vécu en même temps, nous étions à des endroits différents.

«Je sais que c’est peut-être une réponse controversée, mais j’en ai eu une expérience directe, c’est donc ce que j’ai ressenti. Je veux dire, le patron a dit quelque chose à propos des laveuses et du port de blanc ! Je veux dire quoi?! Et voilà, ai-je besoin d’en dire plus quand le responsable de la série dit des choses comme ça ? »

Verdict PlanetF1