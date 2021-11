Les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz «libres de se battre» en piste

Ferrari maintient que leurs pilotes sont toujours « libres de se battre » pendant les courses car ils sont tous deux conscients de ce qui profite à l’équipe.

L’arrivée de Carlos Sainz à la Scuderia cette année ne peut être considérée que comme un succès. Il s’est vite installé, s’est bien entendu avec Charles Leclerc et a largement suivi ou proche du rythme de son coéquipier.

L’Espagnol a réalisé trois podiums et avec 139,5 points, il n’est qu’à 8,5 points de Leclerc dans une contribution commune solide qui a mis Ferrari sur la bonne voie pour revendiquer la troisième position du championnat des constructeurs.

Lors des deux dernières courses, le duo s’est rapproché sur la piste et au Mexique, Leclerc s’est écarté pour laisser Sainz poursuivre Pierre Gasly jusqu’à ce qu’ils échangent à nouveau leurs places lorsque la poursuite n’a pas porté ses fruits.

La dernière fois au Brésil, ils se sont affrontés dans le premier tour et Leclerc a pris l’avantage à l’intérieur, conservant l’avantage jusqu’à la fin alors qu’ils terminaient cinquième et sixième, à quelques secondes d’intervalle.

Mattia Binotto, le directeur de l’équipe Ferrari, s’est dit heureux de laisser les deux se battre car ils respectent les limites de l’acceptabilité.

« C’est formidable de les voir se battre sur la bonne voie », a déclaré Binotto, cité par GPFans.

« C’était un bon départ dans les premiers virages (à Sao Paulo). Ils ont été très prudents en s’assurant qu’ils ne se blessent pas, ce qui est important pour moi et pour l’équipe.

« Les deux pilotes se comportent vraiment très bien et de mon côté, pour gérer ça, c’est beaucoup plus facile quand les pilotes comprennent l’esprit d’équipe.

« Pour le moment, je ne peux que confirmer que ces deux gars le comprennent vraiment très bien. Nos chauffeurs sont totalement libres de se battre.

« J’ai toujours dit que la priorité était l’équipe et nous ferons tout notre possible pour maximiser les points de l’équipe.

« En dehors de cela, ils sont libres de se battre pour le moment et j’espère qu’à l’avenir ce sera si bon qu’ils seront libres de combattre chaque course. »

Sainz a déclaré qu’après le Grand Prix du Mexique, il ne se sentait plus comme un « pilote de première année » dans sa voiture et Binotto convient que le joueur de 27 ans devient de plus en plus à l’aise.

« Depuis la toute première course, il s’est très bien intégré à l’équipe et a apporté sa propre contribution, ce qui était très important », a déclaré le directeur de l’équipe. « Et depuis la toute première course, il s’est encore développé.

« Je regarde cette course (Brésil), il était capable d’être très agressif au départ, dans le premier tour, et il le fait bien, là où il a toujours été fort les saisons passées.

« Je pense qu’il devient de plus en plus confiant avec la voiture, avec les stratégies que nous appliquons, et il donne le meilleur de lui-même en termes de performances. »

