Les pilotes Ferrari Carlos Sainz et Charles Leclerc ont tous deux apprécié le défi du Qatar, Sainz affirmant que la vitesse du tracé a « surpris tout le monde ».

La majorité des pilotes sur la grille ont exprimé leur plaisir à piloter un nouveau circuit en Formule 1, ainsi que le tracé à grande vitesse s’avérant à la fois stimulant et agréable sur le terrain.

Mais après une session FP2 difficile qui a vu le duo Ferrari se classer respectivement P10 et P13 dans des conditions représentatives sous les projecteurs, les deux pilotes ont admis qu’ils devaient trouver des améliorations dans la nuit de vendredi.

« Le premier jour sur une piste inconnue est toujours excitant et stimulant, car c’est évidemment une expérience complètement nouvelle », a déclaré Sainz aux journalistes à Doha.

« Pour être honnête, je pense que cette piste a surpris tout le monde par sa vitesse et la vitesse à laquelle nous évoluons dans les virages. Cela se traduit par le fait de devoir travailler plus dur sur les réglages que nous avions en tête à l’origine et de devoir s’adapter tout au long de la journée.

« Nous ne sommes pas exactement là où nous voulons être, nous devons donc améliorer la voiture du jour au lendemain car la concurrence est très serrée.

« J’ai pleinement confiance que nous pouvons le gérer et j’espère que demain nous serons encore plus haut dans l’ordre. »

J’adore la piste ! Il est temps de travailler pour maximiser les qualifications demain 💪 pic.twitter.com/qA0KPH3yI4 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 19 novembre 2021

Leclerc a ajouté qu’il avait profité de l’opportunité de « mélanger les choses » en se dirigeant vers un nouveau pays et un nouveau circuit, et pense que la dégradation des pneus pourrait être un défi difficile à négocier ce week-end.

« J’aime beaucoup la piste ici à Losail, c’est super, a dit Leclerc. « C’est toujours intéressant de mélanger les choses et de voir un nouveau lieu sur le calendrier.

« Nous avons effectué un bon nombre de tours sur nos deux voitures aujourd’hui, apprenant à connaître les caractéristiques du circuit et collectant autant de données que possible.

« Notre objectif principal sera probablement la préparation des qualifications car nos longs relais étaient déjà assez bons.

« Ce qui sera essentiel, c’est d’équilibrer le premier et le dernier secteurs, en raison de la surchauffe des pneus causée par les températures élevées ici. »

L’ambassadeur de la marque Ferrari et ancien pilote d’essai, Marc Gene, a fait part de ses inquiétudes concernant la vitesse globale de la voiture vendredi, avec une « journée difficile » d’entraînement entre les deux voitures.

Alors que les pilotes prenaient plaisir à aborder un nouveau circuit, l’ancien pilote Minardi estime qu’il reste encore beaucoup de temps à trouver entre la paire Scuderia pour le reste du week-end.

« Nous avons quelque chose à comprendre, surtout. Je peux dire que nous n’avons pas optimisé le potentiel de la voiture aujourd’hui, alors ne regardez pas trop les temps sur les pneus tendres », a déclaré Gene à Sky Italia.

« Pour vous donner un exemple, à la fin, Charles voulait faire encore plus de tours, mais nous devons aussi faire les longs runs.

« Donc une journée difficile car pour moi la piste change beaucoup, les pilotes ont du mal à comprendre comment exploiter ce pneu tendre avec une piste plus froide. Donc, vous verrez plus demain le potentiel des voitures.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla