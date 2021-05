Les pilotes Ferrari Leclerc et Sainz réunis sur la solution des limites de piste

Les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz conviennent que les limites de la piste devraient être définies universellement en F1, chacun suggérant sa solution au problème.

Le débat autour de l’application des bords de piste a jusqu’à présent grondé tout au long de la saison, différents virages sur différents circuits étant traités sur une base individuelle – ce qui a semé la confusion parmi les pilotes et les fans.

Max Verstappen en particulier a été touché par cela plus que quiconque, perdant des temps au tour de qualification à Imola et Portimao qui auraient été assez rapides pour la pole position, mais a plongé un pneu du mauvais côté de la ligne et le Néerlandais a vu ses temps supprimés. .

Le PDG de la F1 et ancien patron de l’équipe Ferrari, Stefano Domenicali, a déclaré que l’instance dirigeante du sport s’efforçait de trouver une nouvelle approche cohérente pour faire respecter les limites.

Leclerc et Sainz ont tous deux pesé, la paire appelant à une réponse unique à un problème qui a été une grande partie de la conversation plus large dans le paddock au début de la saison 2021.

«Bien sûr, je ne peux parler que pour moi-même. Personnellement, j’aimerais que le trottoir soit la limite de la piste, car dans la voiture, vous ressentez les vibrations de la bordure », a déclaré Leclerc à Motorsport.com.

«Nous sommes très bas dans la voiture, il est donc très difficile de savoir si vous êtes sur la ligne blanche ou à deux centimètres. Je préfère les bordures. Mais quoi qu’il en soit, il doit être cohérent.

«Nous sommes tous d’accord là-dessus en tant que conducteurs – nous voulons juste quelque chose qui soit systématiquement appliqué et le même pour tout le monde. Qu’il s’agisse d’une ligne blanche, d’un trottoir ou autre. “

«Personnellement, je préfère voir un bac à gravier à côté du trottoir», a ajouté le coéquipier Ferrari de Leclerc, Sainz. «Si vous faites une erreur, c’est fait. La FIA et tout le monde se rendent compte que la route que les circuits modernes ont empruntée n’est pas idéale pour les limites de piste. Cela rend leur vie incroyablement difficile.

«Alors oui, en tenant dûment compte de la sécurité, je préférerais voir du gravier ou de l’herbe à côté du trottoir. Alors toute cette discussion n’existerait pas. S’il y a du tarmac, je suis d’accord avec Charles – je préfère les bordures à la ligne blanche. En effet, nous ne pouvons pas le voir.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que les équipes aimeraient également avoir de la clarté et de la cohérence, appelant la FIA à trouver une solution universelle.

«Il a été discuté [in Spain] avec les chefs d’équipe et la F1 », a déclaré Binotto. «Mis à part ce que les pilotes ont dit, qui nécessite des modifications des circuits, ce qui ne peut pas être fait directement, je pense que nous devons trouver quelque chose de plus facile à comprendre pour les fans.

«Restez simple, c’est de ça qu’il s’agit.»

