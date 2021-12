Les pilotes de Formule 1 ont fait l’éloge du nouveau circuit à grande vitesse de la corniche de Jeddah après leur première journée de course sur piste.

Cependant, plusieurs d’entre eux ont admis s’attendre à ce que les dépassements soient difficiles lors de la course de dimanche.

Présenté par les promoteurs de la course comme le « circuit urbain le plus rapide du monde » avant le week-end inaugural de course, les deux séances d’essais libres de vendredi ont fourni la première occasion aux pilotes d’essayer la piste pour de vrai.

Après près de deux heures de course relativement sans incident, Charles Leclerc a fourni une démonstration viscérale de la lourdeur des erreurs qui seront punies sur le parcours de six kilomètres lorsqu’il a perdu le contrôle dans le virage 22, écrasant lourdement sa Ferrari dans les barrières. Malgré la proximité des murs, les pilotes ont fait des éloges quasi universels pour le nouveau site du sport, Valtteri Bottas ayant même déclaré à son équipe à la radio que « cette piste est cool ».

« Je l’ai déjà dit à la radio, mais c’est vraiment cool », a déclaré Bottas après la deuxième séance d’entraînement. «C’est assez hardcore. C’est assez plein de gaz et près des murs et à haute vitesse, mais c’est ce que vous voulez. C’est ce que nous apprécions et cela vous donne certainement une petite montée d’adrénaline.

Leclerc a été le premier à être mordu par les murs de Jeddah. Carlos Sainz Jnr a comparé l’expérience à ce qui se rapproche le plus de la F1 au frisson de la course au Grand Prix de Macao. « L’intensité que vous procure ce morceau, le frisson et l’adrénaline sont quelque chose que je n’ai pas vécu un peu depuis mes jours à Macao », a-t-il expliqué.

En tant que débutant, Yuki Tsunoda a dû se familiariser avec de nombreux circuits qu’il n’a jamais parcourus cette saison. Mais de tous les nouveaux circuits qu’il a expérimentés, il a décrit Jeddah comme étant particulièrement remarquable.

« Surtout le premier secteur était vraiment spécial », a déclaré Tsunoda. « Je n’ai jamais conduit ce genre de virages. J’ai beaucoup aimé ça, jusqu’à mes 13 ans, c’était complètement nouveau pour moi.

Fernando Alonso a conduit une voiture de Formule 1 sur plus de circuits que presque tout autre pilote et pourtant, même le vétéran de 40 ans a été impressionné. « C’est un tour très, très spectaculaire », a déclaré le double champion du monde. « Parce que vous conduisez entre deux murs et cette vitesse. Toute erreur, cela pourrait avoir de grosses conséquences. Il faut donc être vigilant. »

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Avec un décompte officiel de 27 virages sur le circuit, Daniel Ricciardo a déclaré qu’il fallait réfléchir pour garder une trace du virage qu’il devait anticiper le prochain approcher lors de ses tours lancés.

« Tout se ressemble un peu », a déclaré le pilote McLaren. « Donc, vous devez vous parler à chaque coin de rue. « D’accord, c’est ce virage, c’est ce virage – la quatrième vitesse, d’accord, c’est maintenant la cinquième ». C’est un labyrinthe.

Mais bien que les pilotes se soient clairement délectés du nouveau et unique défi offert par le circuit urbain de Djeddah, le peloton était beaucoup plus pessimiste quant à savoir s’il offrirait de nombreuses opportunités de courses et de dépassements côte à côte.

Analyse : Comment les priorités de configuration changeantes des équipes ont été capturées dans un échange radio révélateur« Je pense qu’il sera malheureusement assez difficile de doubler si vous êtes un peu à la même vitesse », a admis Kimi Raikkonen. Lance Stroll a accepté ; « Je ne pense pas que ce soit génial pour dépasser », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il nous manque une bonne zone de freinage pour dépasser.

Mais pour la meilleure indication de la qualité de la course que nous pouvons obtenir dimanche, Alonso dit qu’il se tournera vers les courses de Formule 2 d’aujourd’hui pour répondre à la question de savoir combien de courses nous pouvons nous attendre à voir demain.

« Je pense que la F2 va être une bonne référence pour nous parce que nous avons évidemment des inquiétudes quant aux opportunités de dépassement étant un circuit urbain », a déclaré Alonso. « Cela va être difficile.

« La qualification sera très importante. Je pense donc que la F2 nous montrera si ce sera un bon spectacle dimanche ou non.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :