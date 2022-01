Les pilotes God Of War GeForce Game Ready arrivent le 14 janvier

Avant l’arrivée plus tard cette semaine, les débuts de God of War sur PC bénéficieront de quelques améliorations visuelles supplémentaires avec un nouveau pilote GeForce Game Ready. Atterrissant le 14 janvier – le même jour que le lancement PC de God of War – les pilotes ajouteront des fonctionnalités PC exclusives pour le jeu si un GPU GeForce RTX est utilisé.

La technologie Nvidia DLSS accélérant les performances et le logiciel Nvidia Reflex optimisant la latence font partie du package, ce qui permettra d’optimiser davantage le jeu.

De plus, les nouveaux pilotes ajouteront également plus d’améliorations graphiques pour Rainbow Six Extraction, Hitman III, The Anacrusis, GRIT et Monster Hunter Rise, introduiront DLDSR (Deep Learning Dynamic Super Resolution), ajouteront une mise à jour du panneau de configuration Nvidia et amélioreront Fonctionnalités de résolution dynamique Super Resolution avec IA pour offrir une meilleure qualité d’image et des performances accélérées.

Enfin, il y aura trois nouveaux filtres Nvidia Freestyle qui améliorent les jeux avec Screen Space Ray-Traced Global Illumination, Screen Space Ambient Occlusion et Dynamic Depth of Field, et la prise en charge des nouveaux moniteurs et écrans de jeu compatibles G-SYNC sont en cours d’ajout. Le développeur de God of War, Sony Santa Monica, a également confirmé que le préchargement sera disponible pour le jeu plus tard dans la journée.

Au cas où vous l’auriez manqué, l’apparition de Nvidia au CES 2022 l’a vu dévoiler le RTX 3090 Ti, un GPU qui contient 40 TFLOP de performances et 24 Go de RAM GDDR6X à l’intérieur de son cadre. Pour en savoir plus sur l’unité absolue d’un GPU de Nvidia et d’autres annonces technologiques, vous pouvez consulter notre hub CES 2022 des plus grands titres du salon annuel.

