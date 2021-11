Les pilotes Haas accueilleront une foule «passionnée» au Grand Prix du Mexique

Nikita Mazepin de Haas est impatiente de faire l’expérience de la foule «passionnée» du Grand Prix du Mexique, qui revient au programme après une absence d’un an.

Si les fans de Formule 1 devaient nommer une course avec la foule la plus enthousiaste, le Mexique se classerait sûrement en tête de liste.

La section du stade Foro Sol, où serpente le circuit Autodromo Hermanos Rodriguez entre les tribunes, est devenue l’une des images les plus emblématiques du sport depuis que le site rénové est revenu au calendrier en 2015 après une interruption de 23 ans.

Mazepin et son coéquipier Mick Schumacher sont impatients de savourer l’atmosphère unique pour la première fois vers la fin de leurs premières campagnes en F1, l’événement mexicain ayant été annulé en 2020 en raison de la pandémie.

« Comme je ne viens pas de là-bas, cela ne me met pas vraiment de pression mais c’est agréable de voir les gens apprécier l’événement auquel vous participez », a déclaré Mazepin lors de l’avant-première de la course de l’équipe Haas.

« C’est génial que la Formule 1 fasse sourire les gens et rend peut-être leur week-end plus intéressant, plutôt que d’être à la maison et de regarder la course à la télévision.

« Les habitants sont très accueillants – j’y étais il y a deux semaines – j’ai donc pu ressentir un peu l’atmosphère et la passion des gens, à quel point ils aiment la Formule 1, donc j’ai hâte d’y aller à toute vitesse. . «

Schumacher a ajouté : « J’ai vraiment hâte de voir les fans mexicains. On m’a dit que c’était très agréable et la passion que l’on ressent en conduisant là-bas, surtout pour traverser la partie stade, donc c’est excitant d’y aller.

« Je pense que si vous avez l’occasion d’entendre pendant la course, cela ajoute définitivement de la motivation pour vous donner envie de bien faire, alors j’ai hâte d’entendre la foule applaudir et de faire de mon mieux là-bas. »

La haute altitude du circuit a été un autre sujet de discussion dans la préparation du Grand Prix du Mexique, et Schumacher dit que c’est quelque chose dont il est conscient alors qu’il tente la 18e sur 22 cette saison pour essayer d’ouvrir son compte de points F1. .

« Je ne dirais pas qu’il y a eu un entraînement ou une préparation spécifique, mais il est certain que la voiture se sentira différente, la voiture sera différente en piste et que le moteur sera moins performant », a déclaré l’Allemand.

« Il y aura différentes difficultés et peut-être une perspective différente dont nous devrons tenir compte sur le comportement de la voiture ici. »