Les pilotes Haas doivent « garder le nez propre » lors des qualifications de sprint · .

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré qu’il était important que ses pilotes évitent les ennuis lors de la première course de qualification Sprint de Formule 1 ce week-end.

La grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne sera décidée par une nouvelle course samedi. Il attribuera également des points aux trois premiers.

Il reste à voir à quel point les pilotes seront impatients de se battre et de se dépasser, étant donné le risque de chute et de devoir repartir de l’arrière. Cependant, Steiner s’attend à voir de l’action dans la course de samedi.

“Je pense que les pilotes courront durement car lors des qualifications, tout le monde court fort et c’est une course de sprint qui définit les positions de qualification”, a-t-il déclaré. « Le dimanche, lorsque des points sont en jeu, vous voulez être le mieux placé pour commencer la course comme vous le pouvez. »

Haas a été l’équipe la plus lente à chaque course jusqu’à présent cette année, et les pilotes Mick Schumacher et Nikita Mazepin ont failli entrer en collision à plusieurs reprises. Steiner avertira ses pilotes de ne pas avoir d’ennuis.

« De notre côté, cette année, il s’agit d’apprendre. Donc courir la course, avoir quelques départs de course supplémentaires au cours de l’année en raison du format de qualification pour le sprint sera un avantage [for] L’année prochaine. Au sprint, je leur dirai de garder le nez propre et de garder les voitures sur la piste.

La course de qualification Sprint durera au maximum 17 tours ou une demi-heure. Les pilotes auront le libre choix des pneus et Mazepin espère qu’il sera possible de pousser à fond sur la gomme sur toute la distance.

« Je ne sais pas trop à quoi m’attendre du format de qualification pour le sprint », a-t-il déclaré. « Je pense que la Formule 1 a conservé le même format pendant plusieurs années et ce sera bien d’avoir un nouveau format à essayer à Silverstone.

« Avec les pneus actuels, vous devez planifier le nombre de tours que vous allez faire avec eux. Espérons que nous pourrons pousser à fond pendant tout le temps car normalement nous ne pouvons pas le faire. Potentiellement, chaque tour sera comme un tour de qualification pendant cette courte période. »

