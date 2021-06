Les pilotes McLaren “à la limite” au Paul Ricard

in

Dans le tour d’horizon: McLaren dit que leurs pilotes ont des instructions claires sur le moment où ils sont autorisés à se battre.

En bref

Seidl : les pilotes McLaren ont des règles claires pour s’affronter

Au cours du Grand Prix de France, Lando Norris de McLaren est sorti de la piste après avoir été poussé à côté par son coéquipier Daniel Ricciardo, qui s’était déplacé pour se défendre contre lui.

Après la course, le directeur de l’équipe Andreas Seidl a déclaré qu’il n’avait aucune inquiétude quant au comportement de leurs pilotes, car on leur a dit ce qu’on attendait d’eux.

“Les règles sont claires pour nos deux pilotes et au sein de l’équipe”, a déclaré Seidl. « Qu’ils soient tous les deux autorisés à courir pour une position s’il n’y a pas de raison sérieuse de ne pas les autoriser à courir à cause, disons, d’une énorme différence en termes de rythme, de stratégie ou autre.

«En fin de compte, je suppose que ce que nous avons vu était à la limite mais ça allait. Ce n’était pas touchant, c’est le plus important.

Ocon : allure alpine en Autriche inconnue après le Grand Prix de France

Après un Grand Prix de France frustrant où Alpine est passé de bonnes performances vendredi à deux voitures terminant en dehors des points dimanche, Esteban Ocon dit qu’il est impossible de prédire leur position au milieu de terrain actuellement.

« Je ne sais pas pour le moment. Je pense que si nous regardons l’année dernière où nous avons couru là-bas, nous étions en lice pour le top 10 », a-t-il déclaré.

« Évidemment, cette année, tout est un peu différent. Mais je pense que nous allons naviguer par là. L’objectif est d’être à nouveau dans le top 10, de marquer des points et d’essayer de faire de notre mieux. Mais pour le moment, jusqu’à ce que nous ayons mis la voiture là-bas, nous ne serons pas sûrs. »

Horner: marquer gros au coup de pouce majeur du circuit de Mercedes

Christian Horner a déclaré que Red Bull remportant la victoire du Grand Prix de France, sur un circuit auparavant dominé par Mercedes, était “fantastique”, mais il restait encore un long championnat à parcourir.

“Nous sommes venus [to Paul Ricard] sachant que ce serait l’un des circuits forts de Mercedes. Ils ont mené tous les tours avant cette course, sauf un. Et c’était avec Lewis.

« C’est donc fantastique que nous ayons eu un gros score ici ce week-end. C’est la victoire que le Max aurait dû remporter il y a deux semaines. Mais vous pouvez voir à quel point c’est proche. Il n’y a rien entre les deux voitures. Nous devons donc continuer à pousser et continuer à rechercher la performance et à pousser jusqu’au bout.

« Il y a tellement de chemin à parcourir dans ce championnat. Vous ne pouvez rien prendre pour acquis.

Un ancien technicien de F1 vise à battre un record de vitesse sur terre en motoConcepts de moto blanc WMC250EV

Rob White, qui a travaillé comme technicien de groupe motopropulseur sur la McLaren de Jenson Button en 2014, a inventé ce qu’il dit être un nouveau concept aérodynamique pour permettre aux véhicules électriques de fonctionner plus efficacement. Son vélo, qui, selon lui, produit 70 % de traînée en moins qu’un superbike conventionnel grâce en partie à un vide traversant son centre, permet aux véhicules d’utiliser moins de puissance pour atteindre des vitesses plus élevées. White a l’intention de l’utiliser pour tenter un record de vitesse terrestre l’année prochaine.

White a déclaré que le projet avait un véritable objectif pour l’industrie des véhicules électriques, tout en étant une tentative d’être le plus rapide. « Les disques sont tous du champagne, mais sont en fait la partie insignifiante de l’histoire.

« Si cette technologie permet d’aller plus vite, elle permet aussi d’aller beaucoup plus loin pour la même quantité d’énergie. Cela a un avantage direct et tangible sur la réduction des émissions de CO2.

En ce jour en F1

Il y a 20 ans aujourd’hui, Michael Schumacher remportait le Grand Prix d’Europe au Nürburgring depuis la pole position pour Ferrari.

