Les pilotes McLaren restent confiants que la P3 des constructeurs est à portée de main

Daniel Ricciardo et Lando Norris affirment tous deux que McLaren peut réduire l’écart avec Ferrari dans le championnat des constructeurs, la Scuderia leur ayant retiré la P3.

Ferrari semble avoir fait plus de progrès avec sa voiture que McLaren lors des dernières courses, et a remanié ses rivaux au classement des constructeurs pour retirer cette troisième place très importante pour l’instant – cruciale pour les équipes, compte tenu du montant des prix à pieu.

La solide performance de la Scuderia au Mexique combinée à un après-midi décevant pour McLaren a permis à Ferrari d’ouvrir un coussin de 13,5 points à Ricciardo et Norris derrière.

Ricciardo a déclaré précédemment que l’équipe « se livrerait un bon combat » contre Ferrari, et sa mentalité n’a pas changé.

Compte tenu de la proximité des équipes en termes de performances toute la saison, l’Australien savoure de redevenir le « chasseur » dans la course des constructeurs, et pense que la dernière course de l’année à Abu Dhabi réglera le combat entre les deux.

« Absolument, absolument, c’est toujours faisable », a déclaré Ricciardo aux journalistes au Brésil. « Nous avons été, disons, troisième [for] la majeure partie de la saison ; maintenant ils le sont. Voyons. Nous serons les chasseurs et voyons ce qui se passe. Je pense que ça va aller jusqu’à la dernière course.

« Je pense que nous pouvons le rattacher et revenir dans le combat et oui, évidemment, le Mexique n’a pas été génial à partir d’un swing de points mais pas de soucis, je pense que nous sommes toujours très impliqués. »

#SennaSempre 🇧🇷🧡

pic.twitter.com/IAOLtiMi1Z – McLaren (@McLarenF1) 11 novembre 2021

Alors que Ricciardo terminait en dehors du top 10 au Mexique après son enchevêtrement dans le premier tour avec Valtteri Bottas, son coéquipier Norris a réussi à se remettre du fond de la grille pour prendre un point solitaire sous le drapeau à damier.

Le Britannique dit que beaucoup de travail a été fait dans les coulisses chez McLaren pour voir comment ils peuvent ramener leurs rivaux, et son premier espoir est d’essayer de se réconcilier avec Ferrari à Interlagos.

« Ferrari a été l’équipe la plus forte ces derniers temps », a déclaré Norris. «Ce sont les gars qui ont toujours été en tête lors des qualifications et des courses, donc en regardant les statistiques ces derniers temps, vous les placeriez en tête.

« Mais nous travaillons dur, nous avons fait beaucoup de tests depuis le Mexique et en regardant en arrière il y a deux ans, nous avions une voiture assez décente et Carlos était sur le podium… donc nous avons bon espoir, nous sommes confiants que nous pouvons bon week-end.

« Nous avons eu de mauvais week-ends, Ferrari a eu de mauvais week-ends ; nous devons nous assurer de rebondir ce week-end avec un meilleur.