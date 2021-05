Les pilotes McLaren veulent un week-end rétro en Formule 1

La livrée McLaren inspirée du Golfe est devenue un régal, et Lando Norris et Daniel Ricciardo ont envie d’un week-end de retour en F1 dédié.

C’est un spectacle courant dans la série NASCAR qui a récemment fait un voyage dans le passé lors de son week-end de retour à Darlington.

Et maintenant, McLaren est également passée au rétro en dévoilant une livrée unique frappante pour le Grand Prix de Monaco qui s’inspire de leur célèbre partenariat avec Gulf.

McLaren a dévoilé sa vieille école MCL35M via une diffusion en direct sur YouTube, avec un aperçu des combinaisons élégantes que Norris et Ricciardo porteront au Grand Prix de Monaco.

Un peu de nostalgie est toujours un régal en Formule 1, alors pourquoi ne pas avoir un week-end de retour dédié comme le fait NASCAR? C’est certainement quelque chose que les deux pilotes McLaren aimeraient voir se produire.

«Ce serait cool, je sais que c’est une autre dépense pour l’équipe, mais à part cela, pour que tout soit un retour en arrière – pas seulement nos combinaisons de course, mais des vêtements décontractés, jusqu’aux chapeaux d’équipe, pour le faire correctement – ce serait cool pour tout le monde de s’impliquer », a déclaré Ricciardo à RACER.

«Les bonnes vieilles écoles seraient plutôt géniales», a ajouté Norris.

«Je pense que c’est bien que nous soyons les seuls à le faire. Plus de regards sur nous, sauf si nous nous écrasons tous les deux dans le virage 1. Pour une course, rendez-la un peu plus excitante, ce serait cool de voir tout le monde faire quelque chose comme ça.

«Surtout quand vous avez une Williams ou une Ferrari – je veux dire, Ferrari serait juste rouge! – De nombreuses équipes ont eu des livrées impressionnantes et uniques au fil des ans et ce serait cool si tout le monde inventait les leurs.

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a déclaré qu’il ne voudrait pas que son équipe «embrouille les fans et perde notre identité» si un tel événement avait lieu, mais a soutenu l’idée d’avoir un thème rétro dans une certaine mesure plusieurs fois par an.

En plus de participer à des révisions rétro, Norris aura également un design de casque spécial pour Monaco qui mélangera son design et les couleurs du Golfe.

Ricciardo a confirmé qu’il «ira aussi rétro», mais son casque sera un clin d’œil à l’histoire de McLaren, plutôt qu’une «livrée du Golfe».

Récemment, Ferrari a célébré son 1000e Grand Prix avec une livrée spéciale pour le GP de Toscane 2020, tandis qu’au GP d’Allemagne 2019, l’équipage de Mercedes était vêtu de vêtements traditionnels et arborait un design patrimonial sur ses voitures pour marquer 125 ans de compétition dans le sport automobile.

