« Les pilotes n’ont pas peur du risque car ils ont grandi avec »

18/11/2021 à 22:56 CET

Il n’y a personne, personne, dans le « paddock » du Championnat du Monde de Moto et, encore moins, en MotoGP, qui connaisse plus et mieux les pilotes que Óscar Haro, le directeur sportif de l’équipe de Lucio Cecchinello (officiel Honda), qui ce week-end, lors de l’épreuve de Jerez, clôturera 32 ans d’histoire parmi les « rois ».

Haro, qui a commencé à courir à l’âge de cinq ans et qui accompagnait le pilote Ángel Vargas aux courses, assis sur la selle de sa moto sur la remorque car il ne pouvait s’adapter nulle part ailleurs, part après avoir aidé et formé des dizaines de pilotes. Il part car il vient de devenir père et veut profiter de sa fille. Et il part parce qu’il veut se consacrer à aider les enfants qui veulent être des champions. Et il repart les larmes aux yeux.

Vous êtes un être exceptionnel dans le monde de la moto, car vous n’avez jamais voulu être pilote.

En effet, dès le premier jour où j’ai réalisé que je n’avais pas le bois d’un pilote, même si j’allais vite, oui, mais pas pour gagner, j’ai décidé que je voulais consacrer ma vie à être avec eux, à les aider , à être ce qu’on appelle maintenant son assistant. De plus, ma famille était pauvre, très humble, et ils n’auraient pas pu m’aider non plus.

Il y a des pilotes qui vous considèrent comme leur famille.

J’ai un lien très spécial avec les pilotes. Certains le disent même trop. D’accord, oui, je l’accepte. C’est ma façon d’être, ma personnalité, et ils se sentent à l’aise avec moi. Je, je le répète, ne suis pas un coureur frustré comme des dizaines et des dizaines d’ingénieurs, techniciens et mécaniciens qui sont dans le paddock : je suis ce que je voulais être, leur homme de confiance. Et ils le savent. Et ils le remarquent.

Tout a commencé & mldr;

Tout a commencé lorsque Lucio (Cecchinello, ancien pilote et propriétaire de l’équipe LCR MotoGP) m’a engagé comme mécanicien et m’a immédiatement vu avec ce don des gens et m’a dit de l’aider avec les pilotes. Et, à partir de là, mon travail a toujours été lié au quotidien des pilotes, prendre soin d’eux, être au dessus d’eux, ne rien rater, contrôler leur emploi du temps, les événements qu’ils ont, s’ils souffrent accidents, être avec eux & mldr;

Comment sont les pilotes ?

Le pilote classique, le pilote de base, le plus commun de tous, est un garçon égoïste, car pour être un champion, vous devez être égoïste, égocentrique et, oui, extrêmement compétitif. J’ai rencontré beaucoup de gamins, des pilotes, avec un talent énorme, qui n’ont rien fait parce qu’ils sont seuls, ça, très bien. Ici, au final, il faut faire sortir un gars de la piste, il faut prendre sa place dans la meilleure équipe. C’est un sport qui est vous contre tout le monde. Ce n’est pas un sport d’équipe, non, ce n’est pas du football ou du basket. Ici, vous sortez sur le terrain et vous le jouez vous-même contre les autres.

Il m’a dit que parfois il les tuait.

Eh bien, oui, ce sont de très bonnes personnes, même si, parfois, vous les tueriez mais, depuis que je les ai tous vus arriver, je les aime tous. Quand je suis arrivé, les héros étaient d’autres, ceux qu’il y avait, et maintenant ils le sont. Je me souviens comme si c’était aujourd’hui quand Dani (Pedrosa) est arrivé de la Movistar Cup et qu’il était tout petit et que son père m’a demandé de lui donner un coup de main « parce que, Óscar, oncle, il est tout petit, il ne connaît pas les langues ​​et il est un peu perdu & rdquor ;. Et cela m’a procuré une satisfaction incroyable, car c’était un père qui vous confiait son fils. Et cette confiance a été répétée avec de nombreux parents.

Comment est-il possible qu’ils surmontent le risque ?

Écoutez, quand j’ai commencé à faire du motocross, j’ai réalisé que les chutes, les fractures, les blessures faisaient partie du jeu, vous les voyiez comme quelque chose de naturel. Et j’ai arrêté. Comme je te l’ai dit, ce n’était pas pour moi. Maintenant, quand parfois je vais avec eux faire du « dirt track » ou du « supermotard » et que je me donne un bâton, donnez-le moi ! passer à vélo pour continuer. C’est inné chez eux, car ce qu’ils veulent, c’est remonter sur le vélo et voir où ils ont échoué et rectifier la ligne immédiatement. C’est la différence.

Mais, j’insiste, ils n’ont peur de rien.

Quand on commence à courir à trois ans, on intériorise toutes ces chutes, ces blessures, ces fractures, on ne voit pas le danger. Ils n’ont pas peur du risque parce qu’ils ont grandi avec. Et c’est que, dans leur progression, ils doivent tomber et ils doivent se blesser. J’en parlais avec la mère de Jorge Martín, qui a fait beaucoup de dégâts cette année, et elle lui a dit que c’est ce qu’il y a, que c’est la seule façon d’apprendre, de s’améliorer. Et, oui, c’est vrai, il y en a parfois plus fougueux que d’autres, mais Jorge saura bientôt être à sa place. Pour Casey (Stoner), dont nous reconnaîtrons tous qu’il a été l’un des grands, j’ai dû le calmer, m’arrêter, car « Casey c’est presque 300 chevaux » et, parfois, son immense talent ne le servait pas parce qu’il était fou perdu, il n’avait aucune mesure. C’était par intermittence.

Mais tu t’en vas, mais tu ne t’en vas pas.

Oui, oui, j’abandonne cette folie de la Coupe du monde et j’y vais avec ma famille, je vais voir grandir la prunelle de mes yeux, Lola, qui a 20 mois, et ma mère, ma sœur et ma femme. Mais je continuerai sur les circuits, dans le Championnat d’Espagne, avec l’équipe LaGlisse, qui est l’une des meilleures carrières au monde, en aidant les enfants que Jaime Fernández-Avilés prépare. Ceci est un médicament. La moto m’a tout donné et je veux rendre une partie de ce qu’elle m’a donné.

Comment vous entendez-vous avec les parents des pilotes ?

Écoutez, l’une des bonnes choses à propos de Fernández-Avilés, propriétaire de l’équipe où je vais travailler avec ces enfants, c’est qu’il n’autorise pas les parents à entrer dans la boxe. Il existe deux types de parents. Un, celui qui accompagne ses enfants parce que leurs enfants veulent faire de la moto et ils pensent avoir un Messi, un Márquez, un Nadal ou un Jordan à la maison, qui sont l’hôte et un autre type de père, qui est encore pire , Ce sont ceux qui n’aiment pas que leurs enfants fassent de la moto, mais ils les forcent car ce sont des motards frustrés, qui n’ont pas pu courir, et leur fils doit courir sur une moto par le nez. Aucun type n’est bon. Je connais très peu de bons parents.

Wow.

Tu verras. Être père, c’est déjà difficile, mais être père de pilote est beaucoup plus compliqué. Quand ils sont jeunes, ils donnent leur vie et leur argent pour que leurs enfants puissent courir ou, je le répète, ils projettent leur frustration de ne pas avoir pu courir. Le problème, c’est qu’ils veulent rester liés à eux alors qu’ils sont déjà entre les mains de professionnels. Et c’est là qu’ils échouent. Quand Raúl et le père de ‘Pitito’ Fernández m’ont demandé de m’occuper d’eux, je l’ai fait à une seule condition : tu disparais de notre vue du lundi au samedi, quand les enfants sont à moi, et je te les donnerai dimanche. donc tu peux faire ce que tu veux. Du lundi au samedi, ce sont des professionnels ; Dimanche, ce sont vos enfants. Et voilà Raúl, vice-champion du monde Moto2.