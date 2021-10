Les pilotes ont été avertis de ne pas couper le virage six dans les directives de limites de piste mises à jour · .

Les pilotes de Formule 1 ont reçu de nouvelles instructions concernant les limites de piste sur le Circuit des Amériques avant les séances d’essais et de qualifications finales d’aujourd’hui.

Le directeur de course FIA ​​F1 Michael Masi les a informés que les limites de la piste seront surveillées au sixième virage rapide à droite après que certains pilotes aient été observés en train de prendre le virage lors des essais de vendredi.

Les instructions mises à jour pour les états : « les limites de la piste au sommet du virage six sont définies comme lorsqu’aucune partie de la voiture ne reste en contact avec le trottoir rouge et blanc. »

Le circuit d’Austin est largement bordé de ruissellement d’asphalte. Le guidage des limites de piste était déjà en place pour deux autres virages, les virages 9 et 19, selon les instructions originales du directeur de course.

« Un temps au tour réalisé au cours de n’importe quelle séance d’essais ou de la course en quittant la piste à la sortie de [turns nine or 19] entraînera l’invalidation de ce temps au tour par les commissaires sportifs », lit-on dans le guide des commissaires sportifs, publié avant le début de la course d’hier. Les pilotes seront jugés comme ayant quitté la piste si « aucune partie de la voiture ne reste en contact avec la piste », a-t-il ajouté.

Un total de 49 temps au tour ont été supprimés vendredi pour violation des limites de la piste. Lors des premiers essais, 11 tours ont été supprimés pour infractions au virage 9 et 12 au virage 19. Lors de la deuxième séance, il y a eu 11 autres infractions au virage 9 et 15 au virage 19.

Ce dernier comprenait un tour de Lewis Hamilton qui aurait été le plus rapide de la séance. Lors des premiers essais, Sebastian Vettel a brièvement réalisé le meilleur temps jusqu’à ce qu’un tour soit supprimé.

