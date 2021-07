Les pilotes réagissent à la première vue de la voiture de Formule 1 2022

Les pilotes de Formule 1 ont donné leur réaction à la nouvelle voiture 2022, qu’ils ont vue pour la première fois à Silverstone.

C’était comme le premier jour de la saison à la veille du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne alors que les 20 pilotes, tous au classement général, ont pris place sur la grille pour une séance photo.

Mais plutôt que de se tenir aux côtés du challenger de leur propre équipe, ils ont formé un cercle autour de la voiture 2022 qui a été dévoilée pour annoncer la nouvelle ère de réglementation du sport conçue pour rendre les courses plus proches et les dépassements plus faciles.

Dans l’annonce vidéo de la Formule 1, le leader du Championnat du monde Max Verstappen a été le premier à donner son point de vue sur ce qu’il a fait de la nouvelle voiture.

“C’est intéressant, ça a l’air très différent de ce à quoi nous sommes habitués”, a déclaré le Néerlandais. « Le plus important est que la course soit meilleure. Nous devons pouvoir suivre de plus près la voiture devant nous et si c’est la voie à suivre, j’en serai ravi.

Le rival pour le titre de Verstappen, Lewis Hamilton, a déclaré : « C’est un sérieux défi de s’habituer à une nouvelle ère et si cette voiture facilite le suivi, ce sera incroyable pour les fans et le sport.

Daniel Ricciardo de McLaren, quant à lui, a offert une comparaison avec les voitures de Formule 1 du passé en disant “l’arrière a l’air plutôt old school, plus comme une voiture de 2008 – plus je la regarde, plus cela semble déjà normal”. .

Carlos Sainz a déclaré qu’il “aimait vraiment ça depuis les roues avant vers l’arrière” et l’a décrit comme “plus agressif à l’avant”, tandis que son coéquipier chez Ferrari Charles Leclerc a suggéré que cela “allait certainement changer un peu”.

“Je l’ai déjà essayé sur la simulation et c’est une voiture assez différente à conduire”, a ajouté Leclerc. “Ça a l’air cool, ça a l’air agressif et j’espère que cela améliorera la course.”

Pierre Gasly l’a décrit comme “assez excitant et a fière allure – vous pouvez clairement voir la différence”, tandis que Fernando Alonso a trouvé que cela avait l’air “futuriste”.

Jenson Button, le champion du monde 2009, a quant à lui prédit que ce serait « définitivement plus difficile à piloter ».

“Moins d’appui, c’est toujours plus difficile à piloter”, a déclaré Button à Sky F1. «Ces virages à grande vitesse où maintenant ils sont simplement boulonnés à la route, je pense que nous verrons quelques instants de plus.

« Les voitures de nos jours sont tellement nerveuses que vous ne pouvez pas glisser alors que là, quand il s’agit moins de l’appui et plus du pneu, je pense que vous aurez des dérives ici et là qui seront agréables à voir. “

