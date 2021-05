Les pilotes reçoivent une règle de limites de piste supplémentaires pour le virage cinq en Algarve · .

Des restrictions supplémentaires de limites de piste seront imposées à un quatrième virage sur l’Autodromo do Algarve après la course de vendredi sur la piste.

Le directeur de course de F1, Michael Masi, a informé les pilotes et les équipes que les limites de piste seront également appliquées au virage cinq, ainsi qu’aux virages un, quatre et 15.

Les équipes ont été prévenues des trois coins d’origine dans un document publié jeudi. Un document d’orientation mis à jour publié à la suite de la deuxième pratique indiquait qu’en plus de ces mesures d’application, «les limites de voie à la sortie du virage cinq sont définies comme lorsqu’aucune partie de la voiture ne reste en contact avec le trottoir rouge et blanc.»

Le virage cinq est une épingle à cheveux gaucher qui se trouve à la fin de la nouvelle, deuxième zone d’activation du DRS le long de la ligne droite du dos. Comme le virage est susceptible de voir plus de mouvements de position cette année, les directives mises à jour devraient aider à éviter les différends sur la distance que les conducteurs peuvent parcourir pour se défendre ou prendre position à sa sortie.

Circuit international de l’Algarve, Portugal, 2020 Dans les directives originales publiées vendredi, les équipes ont été averties que les temps au tour obtenus en coupant derrière les bordures rouges et blanches aux virages un, quatre et 15 seraient supprimés. Dans ce dernier cas, leur temps au tour suivant serait également supprimé, car courir large permettrait aux pilotes de franchir plus de vitesse sur la ligne de départ.

Au cours des deux séances d’essais d’aujourd’hui, 65 tours ont été supprimés en raison de violations des limites de piste aux virages un et quatre. Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Nicholas Latifi, Nikita Mazepin, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Valtteri Bottas et Sebastian Vettel, George Russell et Carlos Sainz Jnr avaient été supprimés pour violations au premier tour. Sainz, Leclerc, Latifi et Mazepin ont rejoint Pierre Gasly, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher et Lando Norris pour obtenir également des temps supprimés au virage quatre lors des premiers essais.

Dans la séance de l’après-midi, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont rejoint les rangs de ceux qui perdaient des temps au tour avec des violations au premier virage et Antonio Giovinazzi, qui avait manqué la première pratique alors que Callum Ilott conduisait sa voiture, a également eu un temps supprimé pour avoir dépassé les limites à avoir quatre ans.

