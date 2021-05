Les pilotes Red Bull et AlphaTauri “ ne travaillent pas comme une seule équipe ”

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a précisé comment les quatre pilotes sous contrat avec l’équipe en Formule 1 devraient se gérer les uns les autres sur la piste.

La relation entre les équipes et les pilotes juniors qu’ils ont placées dans des tenues rivales est devenue un sujet de débat à la suite de la collision entre Valtteri Bottas et George Russell à Imola.

Le PDG de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que Russell, le pilote junior de l’équipe qui court pour Williams, avait trop risqué dans sa lutte pour la position avec l’une des voitures de l’équipe d’usine. Russell a accepté le point de vue de Wolff et a déclaré hier qu’il considérerait Bottas et Lewis Hamilton comme ses coéquipiers de la même manière que son compatriote Williams, Nicholas Latifi.

Les quatre pilotes de Red Bull sont répartis entre ses deux équipes – Max Verstappen et Sergio Perez dans l’équipe senior, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda chez AlphaTauri. Cependant, Horner a déclaré que le quatuor n’était pas chargé de travailler ensemble.

Russell considère les pilotes Mercedes comme ses coéquipiers «Dans le cas de Red Bull, tous les pilotes sont des pilotes de course Red Bull et ils sont évidemment affectés à AlphaTauri. Mais il n’y a pas d’instructions pour travailler efficacement en équipe.

«Il y a une demande de respect pour les autres membres, mais cela dit, ils sont libres de courir et de s’affronter dur, comme nous l’avons vu à de nombreuses reprises. Mais il n’y a aucune instruction de collusion ou quoi que ce soit de ce genre.

Wolff a nié avoir imposé des règles à Russell et Bottas à la suite de ses conversations avec eux au sujet de l’accident.

«Je veux que la majeure partie reste confidentielle parce que j’ai eu des discussions avec les deux pilotes», a-t-il déclaré.

«Les conducteurs doivent chercher un écart. Parfois, il évalue s’il prend un risque. Je suppose qu’un jeune pilote ira toujours pour la possibilité et rien d’autre n’est attendu. Et la question est: y a-t-il suffisamment de temps de réaction pour évaluer qui est l’autre voiture? Je crois que non.

«Donc, d’une certaine manière, il n’y a jamais de blâme à 100% sur l’un et zéro sur l’autre. C’est probablement toujours beaucoup plus nuancé et je suis vraiment content de la conversation que nous avons eue. Il n’y a aucune confusion de part et d’autre et il n’y a aucune règle pour aucun des pilotes. C’est juste que nous donnons des commentaires. »

