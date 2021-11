Les pilotes Red Bull n’étaient pas en course pour la pole avant l’incident de Tsunoda

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, doute que les pilotes Red Bull auraient pris la pole position de Valtteri Bottas s’ils n’avaient pas été contraints d’interrompre leurs derniers tours de qualification.

Max Verstappen et Sergio Perez ont abandonné leurs derniers efforts en Q3 après avoir rencontré Yuki Tsunoda au virage 11. Un directeur de l’équipe Red Bull mécontent, Christian Horner, a déclaré que ses pilotes avaient « été Tsunoda ».

Cependant, Wolff a déclaré qu’aucun des pilotes Red Bull n’était en passe de battre le temps, ce qui a valu à Bottas la pole position pour le Grand Prix de Mexico de dimanche.

« Je pense qu’à ce stade, le secteur un et le secteur deux, ils étaient derrière », a-t-il déclaré. « Je pense que c’était quelque chose comme deux dixièmes, ou deux dixièmes et demi. »

La défaite de Red Bull en qualifications a été une surprise après avoir mené la dernière séance d’essais sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez par six dixièmes de seconde.

« Nous avons tous été surpris », a admis Wolff. « Il était assez évident que Max prendrait la pole, et que ce serait une bagarre entre nous et Checo pour les autres positions.

« Ensuite, nous avons pu voir que les qualifications étaient vraiment venues vers nous. Sur le médium [tyres] nous avons commencé vraiment à les surpasser. Et à aucun moment en Q3, ils n’avaient d’avance, sur aucun des tours. Je pense aussi que dans le dernier tour, ils étaient derrière.

« Cela rend le sport pour moi si fascinant, que d’une séance à l’autre, la performance peut osciller. Nous l’avons vu à notre détriment à Austin et maintenant cela s’est produit à notre avantage ici au Mexique.

Cependant, Max Verstappen pense qu’il aurait pu se rapprocher du temps de Bottas s’il avait pu terminer son tour, car son premier run en Q3 n’avait pas été rapide.

« Avant cela, nous avions du mal à faire fonctionner les pneus. Sur les médiums, ce n’était pas trop mal, mais sur les softs entrant en Q3, cela n’a tout simplement pas cliqué lors du premier passage. C’était juste un tour terrible, juste sans adhérence.

« Alors je savais, bien sûr, qu’il y avait beaucoup plus à faire si nous pouvions trouver un meilleur équilibre avec les pneus. Et c’était un peu mieux dans la dernière manche et c’était définitivement parti pour un bon tour et défier le temps de Valtteri.

