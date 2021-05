Les pilotes sont désolés pour les fans affectés par le changement de date “de dernière minute” du GP de France · .

Esteban Ocon et Pierre Gasly ont sympathisé avec les fans qui ont été affectés par le changement de date du Grand Prix de France.

L’annulation du Grand Prix de Turquie a conduit la course du Paul Ricard à avancer d’une semaine. Les promoteurs avaient déjà vendu environ 15 000 billets par jour.

S’exprimant lors du Grand Prix de Monaco, Gasly a déclaré que les fans qui avaient acheté des billets devraient être indemnisés. «C’était un peu surprenant parce que c’est dans un mois donc ça arrive évidemment très vite. C’est triste de voir [some] les gens ne pourront plus venir parce que c’est une organisation assez grande pour certaines personnes et aussi beaucoup d’argent juste pour venir nous soutenir.

«Je suis très désolé pour ces personnes qui ont été durement touchées par ce changement de dernier moment. J’espère donc qu’il y aura des solutions à offrir à ces gens, au moins les rembourser et j’espère, je ne sais pas, leur donner des billets pour l’année prochaine ou trouver des solutions.

Analyse: une répétition du Red Bull Ring était-elle la meilleure solution au dernier mal de tête du calendrier de la F1?Les promoteurs du Grand Prix de France ont confirmé dans le cadre de leur annonce que les fans qui ne pourront plus y assister pourront réclamer le remboursement intégral de leurs billets. La Formule 1 peut imposer de tels changements de calendrier à bref délai, . comprend, nonobstant les préoccupations potentielles de la part du promoteur.

Cependant, Gasly était heureux de voir sa course à domicile rester au calendrier après son annulation il y a 12 mois en raison de la pandémie. «Je suis toujours heureux que nous puissions courir en France», a-t-il déclaré. «L’année dernière, ce n’était pas le cas et je suis heureux de voir que le GP est toujours au calendrier de la saison.

«Je suis vraiment excité à ce sujet. Mais évidemment, c’est assez triste de voir ce changement et qu’il a affecté certaines personnes de manière négative. »

Ocon, qui participera à sa course à domicile pour la première fois en trois ans, a déclaré qu’il comprenait que l’organisation de l’événement était difficile à la fois pour le promoteur et les fans qui prévoyaient d’y assister.

«Il est évidemment très difficile de simplement s’organiser en ce moment avec tous les changements qui se produisent dans le monde. Voir le Grand Prix de France bouger, évidemment, cela posera de grosses difficultés aux fans qui prévoyaient de venir. Donc pas la meilleure nouvelle.

«Comme l’a dit Pierre, nous sommes très heureux que cela soit toujours au calendrier. Je pense que la nouvelle que nous aurions détesté voir est que le Grand Prix n’est plus au calendrier.

«Mais j’espère que nous allons encore voir beaucoup de fans là-bas et qu’ils trouveront avec un peu de chance des solutions à venir, même si c’est plus tôt, comment organiser [it],” il ajouta.

