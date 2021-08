Les pilotes sur la longue liste de Williams pour un siège en Formule 1 en 2022

in

L’avenir de Nicholas Latifi chez Williams semble presque certain d’être confirmé pour la saison prochaine, mais avec le marché des pilotes en suspens, nous avons examiné qui pourrait être le partenaire du Canadien en 2022.

Le grand point d’interrogation pour Williams est de savoir si George Russell passera ou non à Mercedes pour l’année prochaine. Mais s’il le fait, le directeur de l’équipe Jost Capito a déjà déclaré qu’il y aurait une “longue liste” de candidats en attente pour remplacer le Britannique s’il partait.

Une décision sur l’avenir de Russell est l’une des nouvelles les plus attendues dans le paddock de Formule 1, mais Williams restera discret sur son propre alignement jusqu’à ce que cette décision soit prise.

Voici quelques-uns des candidats qui pourraient intervenir si Russell s’associe à Lewis Hamilton la saison prochaine :

Valtteri Bottas

Un échange de pilotes entre Russell et Bottas serait peut-être le choix le plus logique pour l’équipe, si le Finlandais devait être abandonné par Mercedes.

Il a été largement rapporté que Bottas, neuf fois vainqueur de la course, a évalué ses options dans d’autres équipes pour la saison prochaine, notamment avec Williams et Alfa Romeo.

Cela signalerait également un retour dans une équipe où Bottas a connu des succès antérieurs, remportant sept podiums avec Williams au début de l’ère turbo hybride avant de passer chez Mercedes en 2017.

À une époque où de toutes nouvelles machines arrivent chez Williams, avoir quelqu’un qui connaîtra déjà une partie importante du personnel de l’équipe, en plus d’avoir 62 podiums en F1 à son actif, pourrait être un facteur décisif dans le choix de l’équipe pour l’année prochaine.

Nyck de Vries

Le Néerlandais De Vries serait loin d’être le plus jeune débutant de la Formule 1 puisqu’il aura 27 ans au moment de la nouvelle saison, mais il peut se compter parmi les pilotes de sport automobile qui ont probablement eu la malchance de ne pas avoir eu leur chance en F1 donc loin.

Le pilote de réserve Mercedes a joué dans les catégories juniors, ayant remporté le titre de Formule 2 en 2019, et il est actuellement en tête du classement de la Formule E, tout en participant aux courses LMP2 cette saison.

Comme Russell, son affiliation à Mercedes pourrait être un facteur utile pour lui permettre d’obtenir le siège en raison du partenariat moteur de Williams avec l’équipe, et il a clairement la vitesse pour pouvoir concourir à certains des plus hauts niveaux du sport automobile.

De Vries a participé au test de fin de saison des jeunes pilotes pour Mercedes l’année dernière, mais il reste une quantité relativement inconnue au volant d’une voiture de Formule 1 en configuration course, ce qui pourrait être décompté de ses chances d’obtenir un siège Williams.

Guanyu Zhou

Peut-être le pilote le plus avancé dans son développement parmi la petite armée de pilotes juniors alpins, la réputation de Guanyu Zhou est bien sur une trajectoire ascendante.

Maintenant dans sa deuxième saison en tant que pilote d’essai pour l’équipe Enstone, les progrès de Zhou en monoplace au cours des 12 derniers mois ont été impressionnants.

N’ayant jamais remporté de titre auparavant après avoir obtenu son diplôme de karting, le pilote chinois a remporté le titre de champion d’Asie de F3 plus tôt cette année et occupe actuellement la deuxième place du classement de la Formule 2 après trois victoires en 2021 jusqu’à présent.

Le pilote de 22 ans a déjà testé des machines de Formule 1 à plusieurs reprises et a participé aux premiers essais du Grand Prix d’Autriche en juillet, ce qui laisse présager une implication accrue dans la course de F1 à l’avenir. Un certain Fernando Alonso impressionné par la performance de Zhou aidera également sur ce front.

Étant donné qu’Alpine a effectivement décidé les deux sièges pour la saison prochaine, ils n’ont pas exclu d’essayer de placer l’un de leurs pilotes dans une autre équipe pour leur donner une précieuse expérience en F1.

Cependant, Zhou aura probablement plus de chances que d’autres d’obtenir le siège, et être potentiellement le premier pilote de Formule 1 à part entière à venir de Chine ouvre non seulement une pléthore d’opportunités de marketing pour Williams, mais pour l’ensemble de la Formule 1 également.

Nico Hülkenberg

L’Allemand expérimenté a lui-même admis que 2022 est à peu près une berline de la dernière chance pour sa carrière en Formule 1 et un retour chez ses anciens employeurs le verrait apporter une expérience précieuse à l’équipe, ce qui pourrait s’avérer important compte tenu des toutes nouvelles voitures exposées ensuite. année.

L’actuel pilote de réserve Aston Martin a montré qu’il avait également le rythme. Après avoir remplacé Sergio Perez à Racing Point la saison dernière à Silverstone, il a mis sa voiture P3 sur la grille pour le Grand Prix du 70e anniversaire et a couru quatrième pendant une grande partie de la course avant qu’un arrêt supplémentaire ne le ramène à la P7.

Hulkenberg, qui a remporté une pole position improbable pour Williams lors d’un Interlagos humide en 2010, apporterait environ 180 grands prix de connaissances avec lui à Grove, ce qui n’est pas à dédaigner avant une année imprévisible.

Alors qu’il n’a jamais terminé sur le podium en F1, le joueur de 33 ans serait certainement une paire de mains sûre au volant en 2022.

Daniel Kvyat

Le Russe n’a pas caché son désir de retrouver un siège de course en Formule 1 après avoir quitté AlphaTauri à la fin de la saison dernière.

Il est depuis resté dans le paddock en assumant des fonctions de réserve avec Alpine, et un rapport du mois dernier a suggéré que le “Torpedo” est un autre nom en lice pour occuper le poste potentiellement vacant chez Williams l’année prochaine.

Un passage à l’équipe basée à Grove verrait Kvyat prendre place pour la première fois à l’extérieur de l’écurie Red Bull, et il a déclaré précédemment qu’il souhaitait non seulement revenir sur la grille, mais qu’il souhaitait le faire dès que possible dans “quelques mois cruciaux” pour lui dans sa carrière.

Compte tenu des autres options qui s’offrent à l’équipe, cependant, il aurait besoin de monter un dossier solide pour se démarquer des autres candidats à ce siège.

Alex Albon

Un autre pilote laissé pour compte par Red Bull, Alex Albon représenterait une autre option d’outsider pour l’équipe Williams étant donné qu’ils sont plus associés à Mercedes qu’à leurs plus proches rivaux.

Mais en passant de la grille de Formule 1 aux postes de réserve et à certaines courses en DTM, cela donnera sans aucun doute à Albon quelques démangeaisons.

Avec AlphaTauri apparemment prêt à garder Pierre Gasly et Yuki Tsunoda ensemble pour une autre saison, Red Bull pourrait essayer de prêter Albon afin de le remettre à nouveau sur la grille ou Albon pourrait prendre la courageuse décision de suivre son propre chemin et de se tailler une place. Carrière de Formule 1 de cette façon. Cela a fonctionné pour Carlos Sainz…

Georges Russel

Bien sûr, on ne peut pas parler de potentiels pilotes Williams sans mentionner la personne qui occupe actuellement un siège au sein de l’équipe.

Alors que Russell est considéré comme le favori pour succéder à Bottas chez Mercedes la saison prochaine, l’équipe n’a toujours pas annoncé sa décision entre les deux.

L’ancien pilote de Caterham, Giedo van der Garde, pense que garder le Finlandais dans l’équipe ne perturbera pas l’équilibre au sein du garage Mercedes, et pense que Russell irait dans l’équipe pour essayer de s’affirmer comme le pilote numéro un. Avec cela, la décision de Mercedes pourrait bien être prise en fonction de la façon dont la dynamique de l’équipe fonctionnera à l’avenir.

Si les Silver Arrows choisissent de garder Bottas à la place, cependant, Russell continuera très probablement avec l’équipe qu’il représente sur la grille depuis 2019.

Le directeur de l’équipe Williams, Capito, a effectivement confirmé que ce serait le cas si Bottas restait chez Mercedes, déclarant récemment : « Du côté de l’équipe, nous aimerions beaucoup le garder, donc s’il va chez Mercedes et obtient l’offre, il obtient le soutien total de notre part. Sinon, il obtient le soutien total de notre part.

« C’est pourquoi nous pouvons facilement attendre la décision du conducteur, quelle qu’elle soit. Tout ira bien.