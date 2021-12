L’amiral Brett Giroir, secrétaire adjoint à la Santé de l’ancien président Donald Trump, a expliqué vendredi l’urgence d’obtenir des tests COVID-19 ainsi que les médicaments de traitement Pfizer et Merck disponibles pour les patients à haut risque dans le « Rapport spécial ».

BRETT GIROIR : Donc en gros, ces deux [were] prévenu des décès, et ils avaient un degré élevé de prévention de l’hospitalisation. Je pense qu’ils changent la donne. Nous en avons besoin d’autant de millions que possible, couplés à des tests et à les mettre entre les mains de ceux qui sont à haut risque. Les jeunes, en particulier avec omicron, surtout s’ils sont vaccinés – ce n’est pas une maladie grave. Si vous êtes âgé, comorbide, avez d’autres conditions, immunodéprimé, vous en avez vraiment besoin. Vous avez besoin de ces pilules orales, vous avez besoin d’anticorps monoclonaux, vous avez besoin de tout pour vous protéger, et nous pouvons le faire maintenant. Nous avons des outils, la science a fait son chemin. L’administration Trump a apporté des vaccins, et chaque jour, nous avons de plus en plus de thérapies.

