Les pinces à griffes sont la clé pour obtenir des cheveux de célébrité cet automne

Nous admettrons que nous sommes AF paresseux lorsqu’il s’agit de coiffer nos cheveux tous les jours. Les nœuds supérieurs en désordre sont notre coiffure de prédilection car ils sont faciles, ne nécessitent pas d’outils et le style garde nos cheveux hors de notre visage. Bien que nous aimerions avoir une crinière parfaitement bouclée, nous apprécions beaucoup plus ces 20 minutes de sommeil supplémentaires. Cependant, la tendance des pinces à cheveux à griffes est quelque chose que nous pouvons suivre!

Après avoir dominé les années 90 et le début des années 2000, l’accessoire pour cheveux surdimensionné, mieux connu sous le nom de pince à griffes, fait son retour aux côtés d’autres tendances des années 90 comme les sabots et les bijoux de camp. Et nous sommes tellement d’accord avec ça! S’il vous plaît, gardez les jeans taille basse enfermés au début des années 2000.

Que vous portiez votre crinière et que vous utilisiez la pince pour tirer vos cheveux en arrière ou pour garder votre chignon en sécurité, les pinces à griffes peuvent vous aider à transformer n’importe quelle mauvaise journée de coiffure en un moment Instagrammable. Ce n’est pas étonnant que les célébrités aiment Hailey bieber, Kendall Jenner et Bella Hadid ont arboré l’accessoire pour cheveux récemment. La meilleure partie? Les pinces à griffes sont super abordables !

Ci-dessous, nous avons rassemblé 12 pinces à griffes pour vous aider à ressembler à un mannequin hors service sans dépenser une tonne de temps ou d’argent.