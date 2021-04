Les pirates adorent utiliser l’un de ces codes d’accès téléphoniques faciles à deviner – .

Il y a un truisme parmi les experts en sécurité, les professionnels de l’informatique, etc. qui soutient que les systèmes ne sont généralement aussi sécurisés que leur maillon le plus faible ou leur utilisateur le plus stupide. Bon nombre des pires et des plus grands hacks, vols de propriété intellectuelle, intrusions dans les systèmes et violations de données dont vous avez connaissance sont souvent rendus possibles en faisant tomber les gens dans l’une des plus anciennes astuces du playbook du pirate informatique – convaincre les gens de cliquer sur un lien ou un message qu’ils devraient plutôt éviter comme la peste.

Il en va de même pour les protections de sécurité que nous, les utilisateurs finaux, mettons sur tout, des applications et logiciels que nous utilisons au matériel comme nos ordinateurs et smartphones. Un bon exemple de cela, et où beaucoup de gens échouent peut-être sans même s’en rendre compte, est le code d’accès de l’iPhone avec lequel ils choisissent de verrouiller leur appareil (ou le code d’accès du smartphone Android, selon le cas).

La liste suivante de certains des codes d’accès les plus faciles à deviner a été récemment publiée à nouveau après que l’expert en sécurité Tarah Wheeler les a révélés pour la première fois en 2019 – notant, à l’époque, que près de 30% de tous les iPhones fissurés sont verrouillés avec l’un de ces 20 codes d’accès. Inutile de dire que si vous en utilisez un, changez-le maintenant:

1234 1111 0000 1212 7777 1004 2000 4444 2222 6969 9999 3333 5555 6666 1122 1313 8888 4321 2001 1010

Je ne suis pas un professionnel de la sécurité de l’information, mais l’une des choses qui me saute immédiatement aux yeux dans cette liste est le fait que nous sommes ici en 2021, alors que la plupart des gens sont désormais habitués à utiliser des appareils mobiles et le mot de passe le plus populaire. les gens utilisent pour verrouiller leur téléphone est toujours un problème qui devrait être illégal. Si vous ne pouvez pas être dérangé pour définir un mot de passe un peu plus fort que le mot de passe le plus stupide du monde, profitez au moins de Face ID ou Touch ID sur votre iPhone (ou des paramètres de déverrouillage équivalents du visage et des empreintes digitales sur votre appareil Android. ) afin que vous n’ayez pas à vous soucier de trouver un mot de passe et que vous puissiez simplement utiliser la fonctionnalité physique beaucoup plus sécurisée qui n’appartient qu’à vous.

Si vous souhaitez approfondir ce sujet des codes de passe et des mots de passe terribles et faciles à deviner, NordPass a récemment publié son récapitulatif des 200 pires mots de passe de 2020. C’est une excellente liste à consulter, car elle identifie non seulement les terribles mots de passe. mais combien de fois ils ont été exposés, et combien de temps il faudrait pour les casser.

Voici la liste de NordPass. Malheureusement, les pires mots de passe n ° 1 et n ° 2 de 2020 étaient des variantes de ce vieux châtaignier idiot: «123456» et «123456789», respectivement. À propos, cela prend moins d’une seconde pour déchiffrer l’un ou l’autre, donc si l’un de ceux-ci est votre mot de passe actuel, vous pouvez aussi bien aller de l’avant et donner votre téléphone au pirate informatique le plus proche et économiser à tout le monde l’effort.

