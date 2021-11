Les pirates affichent de grandes percées dans le jailbreak de la PS5 de Sony

Image : Sony

La PlayStation 5 n’a été lancée qu’il y a un an cette semaine, mais les pirates semblent déjà avoir fait des percées massives en jailbreakant potentiellement la dernière console Sony. TheFlow0 et Fail0verflow ont tous deux publié des captures d’écran sur Twitter au cours du week-end indiquant qu’ils avaient réussi à déverrouiller le mode de débogage de la PS5 et à accéder aux outils nécessaires pour déchiffrer une partie de son firmware.

TheFlow0, bien connu sur la scène homebrew pour ses travaux antérieurs sur l’ouverture de la PlayStation Vita, a frappé en premier, en publiant une image tôt dimanche matin du menu de configuration de la PS5 avec une toute nouvelle option pour les « Paramètres de débogage » tout en bas. Ceux-ci sont normalement réservés aux kits de développement afin que les entreprises puissent tester leurs jeux, mais cela pourrait indiquer que TheFlow0 a trouvé une sorte d’exploit du noyau PS5, suggère le hacker Vita Wololo.

Comme d’autres l’ont noté, la capture d’écran de theFlow0 a également été envoyée à Twitter à l’aide de la capacité de partage intégrée de la PS5, ce qui rend encore plus improbable qu’elle soit truquée. Ces dernières années, le pirate a collecté quelque 20 000 $ de primes en attirant l’attention de Sony sur des problèmes de sécurité.

« Aucun plan de divulgation », a-t-il écrit hier. « Pas d’ETA. »

Cela a été suivi d’un message du groupe de piratage PlayStation 3 et PlayStation 4 fail0verflow à la fin de la journée. Il a publié une petite partie de ce qu’il prétendait être des clés racine PS5 internes pour déchiffrer le micrologiciel de la console.

« Traduction: nous avons toutes les clés racine (symétriques) PS5″, a écrit le groupe. « Ils peuvent tous être obtenus à partir de logiciels, y compris la clé racine par console, si vous regardez assez attentivement ! »

Ni theFlow0 ni fail0verflow ne semblent prêts à publier plus d’informations sur la façon dont ils ont réussi à faire ces choses de sitôt, donc on ne sait pas à quelle vitesse les choses vont évoluer à partir d’ici. Alors que les consoles piratées peuvent inévitablement faciliter le piratage, elles peuvent également être utilisées pour exécuter des choses comme Linux, ouvrant ainsi la PS5 aux jeux PC ou aux émulateurs pour les anciennes consoles. Il n’a pas fallu longtemps pour que certaines personnes commencent à souligner en ligne les implications du jailbreak de la PS5 sur la rétrocompatibilité non officielle avec la PS2 et la PS3.

La PS3 est sortie en 2006, mais ce n’est qu’en 2011 que les pirates l’ont complètement ouverte. De même, la PS4 est sortie en 2013 et les méthodes de jailbreak ne sont devenues largement disponibles qu’en 2018. Donc, même si ces dernières percées dans le piratage de la PS5 sont exactes, il pourrait encore s’écouler un certain temps avant que les PS5 jailbreakées sur Ebay. Non pas que de telles informations soient un réconfort pour Sony. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.