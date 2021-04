Les pirates auraient pris les plans pour un Apple MacBook inopiné

22/04/2021 à 11h53 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Tout ne pouvait pas bien se passer pour Apple après une présentation fantastique de ses derniers produits. Et il semble que un groupe de hackers a attaqué l’un de ses principaux fabricants de MacBook, en acquérant des plans pour les derniers produits de l’entreprise, certains même pour des équipements inopinés. Ce groupe de hackers, connu sous le nom de REvil, demande à l’entreprise 50 millions de dollars si vous souhaitez récupérer ces informations sans les publier sur le net.

Le principal touché a été Quanta Computer Inc, qui sont responsables de la fabrication des MacBook Apple et qui ont leur siège à Taiwan. Apparemment, ce groupe de hackers se serait introduit dans ce fabricant, obtenant des informations d’une importance vitale pour l’entreprise. Les données font référence aux plans et aux détails techniques des derniers équipements Apple, ce qui pourrait compromettre la stratégie de l’entreprise à court terme. Le propre blog des attaquants affirme que Quanta a exprimé son désintérêt total pour la récupération de ces données, et c’est pourquoi ils ciblent désormais directement Apple. Du fabricant, ils affirment avoir effectivement subi une cyberattaque sur leurs serveurs, bien qu’ils n’aient pas confirmé qu’il s’agissait d’un vol d’informations pour le moment.

Pour preuve, le groupe a pu se lancer en ligne images multiples dessins d’ordinateurs MacBook. Ces plans feraient référence aux modèles 2021. Le groupe demande à Apple de payer le montant indiqué, avec un délai jusqu’au 1er mai. Les attaquants prétendent publier des images de ces données tous les jours jusqu’à ce que l’entreprise se décide. Nous devrons attendre de savoir de quoi il s’agit.