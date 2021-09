in

Hats Finance est le réseau de cybersécurité décentralisé régi par une communauté de parties prenantes, notamment des propriétaires de projets, des détenteurs de jetons et des pirates informatiques. L’objectif du projet est d’encourager la sécurité du protocole en offrant des prix et ainsi de transformer les pirates en chapeaux noirs et gris en pirates en chapeaux blancs.

