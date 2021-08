Les pirates d’Apex Legends exposés pour avoir comploté le schéma Wild Titanfall

Image: Respawn / Kotaku

Au début du mois dernier, Apex Legends a été effectivement fermé par des pirates qui prétendaient attaquer le jeu dans le but de « sauver » Titanfall. Un site Web, SaveTitanfall.com, serait lié à la fermeture ; cependant, le site a repoussé, affirmant qu’il n’avait aucun lien avec les pirates. Maintenant, de nouvelles informations indiquent qu’il y avait effectivement un lien, bien que pas aussi simple qu’on le croyait auparavant. Au lieu de cela, une image beaucoup plus complexe a pris forme, celle impliquant des membres de haut rang de la communauté SaveTitanfall.com complotant dans les coulisses de groupes Discord secrets. Ces membres seraient à l’origine non seulement de la panne d’Apex, mais aussi des piratages même de Titanfall que la fermeture d’Apex “protestait”. Tout cela semble avoir été fait dans le but de ressusciter le jeu annulé Titanfall Online.

Le 4 juillet, Apex Legends a été presque totalement fermé par un groupe de pirates qui prétendaient travailler avec SaveTitanfall.com. À l’époque, on pensait que ces pirates informatiques d’Apex utilisaient la fermeture de juillet pour protester contre l’état terrible dans lequel les anciens jeux Titanfall étaient tombés au fil des ans, avec des problèmes constants de piratage et de serveur rendant difficile la lecture des anciens jeux. Tous les messages dans le jeu qui sont apparus dans Apex Legends lors de l’attaque du 4 juillet faisaient référence à SaveTitanfall.com, mais les responsables de ce site se sont rapidement éloignés de la situation dans son ensemble. En particulier, deux membres clés du serveur Remnant Fleet Discord (un groupe communautaire de Titanfall) ont continué à repousser le récit selon lequel les pirates informatiques d’Apex faisaient partie de SaveTitanfall.com. Les deux étaient P0358, une figure populaire dans la communauté avec la réputation d’être un « bon hacker », et Redshield, un ami de P0358 et un administrateur de Remnant Fleet. Alors que les joueurs d’Apex en colère faisaient irruption sur le serveur Discord, qui était lié à SaveTitanfall.com, pour exprimer leur colère à propos de la fermeture, ces deux utilisateurs ont essayé de faire comprendre qu’eux et SaveTitanfall n’avaient rien à voir avec cela.

Cependant, les preuves et les documents publiés hier dans le cadre d’une enquête menée par la communauté décrivent une histoire totalement différente. Dans un grand PDF détaillé de 40 pages, l’enquête utilise des captures d’écran, des e-mails, des textes et d’autres preuves Discord pour affirmer que P0538, Redshield et un petit groupe de pirates informatiques travaillaient ensemble pour attaquer Titanfall 1, 2 et Apex Legends. Et curieusement, il semble que tout cela était dans le but de ramener Titanfall Online.

Un peu de contexte : Vers 2018, quelques communautés Titanfall ont uni leurs forces pour créer un site Web et un groupe, SaveTitanfall.com. L’idée était d’attirer l’attention sur la façon dont Titanfall 1 et dans une moindre mesure sa suite étaient constamment piratés, les serveurs étant DDOSed et arrêtés. Alors que Respawn et EA ont toujours prétendu être au courant des problèmes et ont même corrigé certains problèmes et failles de sécurité dans les tireurs plus anciens, le groupe SaveTitanfall n’était pas satisfait. La communauté a continué à faire pression pour plus de mises à jour tout en affirmant que Respawn et EA commettaient une « fraude » en vendant des jeux qui ne fonctionnaient pas.

Mais l’enquête menée par les membres actuels de SaveTitanfall.com, qui ne s’affilie plus à PO358 ou à la flotte restante, semble confirmer que, ironiquement, une grande partie des problèmes de piratage de TF1 et TF2 étaient le résultat de P0358 et d’autres membres de SaveTitanfall. Ces membres, dirigés par P0358, auraient travaillé en secret pour briser Titanfall 1 et 2, puis offriraient publiquement des moyens de résoudre les problèmes mêmes qu’ils ont créés, dans le but d’être potentiellement embauchés par Respawn et/ou d’accéder au code source de TF1. .

Dans une interview accordée à Eurogamer en avril 2021, Redshield expliquait que le groupe souhaitait prendre le contrôle de TF1 à un certain titre, affirmant même que Respawn était au courant et ouvert à cette idée. De plus, ils ont demandé à Respawn de leur donner un accès direct aux outils, serveurs et code source de TF1. Mais l’enquête allègue que ce n’était pas parce que Redshield, P0358 ou leurs collègues pirates voulaient réellement aider Titanfall. Au contraire, cela faisait partie d’un plan pour ressusciter et porter le jeu de tir annulé Titanfall Online. Le petit groupe de pirates informatiques secrets de Titanfall avait besoin de ces fichiers et outils pour récupérer correctement TFO. Ces pirates informatiques étaient si désespérés pour accéder à ce contenu qu’à un moment donné, Redshield a postulé pour un poste de gestionnaire de communauté chez Respawn.

Les preuves révélées par l’enquête, y compris des captures d’écran des discussions Discord, auraient montré que P0358 souhaitait la fermeture de Titanfall 1 et 2, en supposant que cela aiderait leur propre projet TFO à long terme. Il semble également révéler une autre raison de l’attaque du serveur Apex Legends le 4 juillet. Dans un message, P0358 explique que toutes les futures pannes d’Apex Legends seront attribuées au site et à ses membres. En théorie, cette mauvaise orientation pourrait rendre plus difficile pour la communauté d’obtenir le soutien de Respawn et pourrait entraîner une réaction de la communauté à Titanfall.

Image promotionnelle de Titanfall OnlineImage : EA / Respawn / Nexon

Les joueurs de Titanfall ont été stupéfaits par ce que l’enquête semble avoir révélé. P0358 était considéré par beaucoup comme un bon et noble hacker travaillant pour sauver le jeu. Il a publié un article sur Medium expliquant comment résoudre de nombreux problèmes de sécurité et de stabilité de Titanfall que les pirates exploitaient. Bien sûr, il semble que nous sachions maintenant comment PO358 était si bien informé sur la façon dont les hackers perturbaient le jeu : lui et son petit groupe d’amis amoureux de TFO étaient en fait derrière les hacks, jouant les deux côtés l’un contre l’autre dans un étrange effort pour ramener un portage free-to-play raté de Titanfall conçu pour le marché asiatique.

Donc, pour résumer: les pirates ont utilisé Apex Legends pour exécuter un piratage sous faux drapeau pour nuire à la scène de Titanfall afin de les aider à attirer l’attention de Respawn afin qu’ils puissent être embauchés afin qu’ils puissent obtenir le code source de Titanfall afin qu’ils puissent l’utiliser pour ramener Titanfall Online. Simple, non ?

Depuis la publication de l’enquête et de ses conclusions, les personnes nommées dans le document se sont soit tues, ont fermé leurs comptes ou ont publié des déclarations publiques niant leur implication. Kotaku a contacté P0358 et a tenté de contacter d’autres personnes nommées dans le document.

Sur le serveur The Remnant Fleet Discord, Redshield a affirmé que l’enquête « avait sorti des choses de leur contexte » dans le but de le « calomnier » ainsi que les autres personnes qui y étaient nommées. Il prétend également être en contact avec un YouTuber populaire dans le but de partager sa version de l’histoire.

“En attendant”, a expliqué Redshield, “j’aimerais que tout le monde sache que nous ne sommes pas derrière les attaques de Titanfall 1, les attaques de Titanfall 2, les attaques d’Apex Legends.”