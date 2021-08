Les pirates désignent le dominicain Erick González pour une mission

Les Pirates de Pittsburgh désigné pour être affecté à la République dominicaine Erik González Dans Ligue majeure de baseball-MLB 2021.

Ce geste des Pirates n’était pas attendu, car Erik González avait grandement amélioré sa défense et n’était pas impliqué dans des rumeurs commerciales avant la date limite des échanges dans le MLB.

Gonzalez, 29 ans, frappe 232. avec 1 circuit, 21 points produits, 2 buts volés, 8 buts sur balles et 51 coups sûrs en 71 matchs.

Une autre équipe devrait réclamer Erik González À partir de cette liste, son potentiel en tant que joueur de troisième but peut s’améliorer sur une autre équipe qui lui donne la même opportunité, lorsqu’il se retrouve à côté d’un nouvel environnement, de managers et d’entraîneurs de frappe qui lui apprennent de nouvelles choses.

Le natif de Puerto Plata a six saisons dans le MLB, 3 avec les indiens par Clevelnad et 3 dans Pirates de PittsburghCe n’est pas du tout un joueur de home run, mais en simple et en double, pas en triple non plus.

Il est probable que González voir l’action avec les Leones del Escogido dans la Ligue dominicaine cet hiver, c’est ce que font certains joueurs qui descendent dans les Ligues majeures avec l’intention d’améliorer leur jeu.