Les pirates informatiques de Gigabyte menacent de divulguer des documents internes AMD et Intel

Le fabricant taïwanais Gigabyte a subi une cyberattaque majeure, gracieuseté du groupe de pirates connu sous le nom de RansomEXX. Il semble que l’attaque n’ait pas eu d’impact sur le côté fabrication au quotidien de l’entreprise, qui se concentre sur le matériel PC, mais elle a durement touché les serveurs internes.

Selon The Record, RansomEXX a pu s’en tirer avec jusqu’à 112 Go de données d’entreprise qui comprenaient des documents internes d’autres sociétés technologiques Intel, American Megatrends et AMD. Le piratage a également fait tomber certaines parties du site Web de Gigabyte, les clients cherchant de l’aide ayant par la suite des problèmes pour accéder aux réparations.

Bien que l’étendue complète du piratage ne soit pas actuellement connue, les auteurs auraient maintenant menacé Gigabyte de publier les données divulguées et ont inclus des captures d’écran de rapports internes d’AMD, Intel et American Megatrends aux côtés des menaces.

Les trois sociétés sont impliquées dans la fabrication de composants PC majeurs, notamment des cartes mères, des cartes graphiques et des puces informatiques. par le public.

Cette cyberattaque fait suite à un piratage similaire chez Acer plus tôt dans l’année, qui a vu le groupe de ransomware REvil voler des données d’entreprise et exiger une rançon massive de 50 millions de dollars pour les récupérer. Le résultat de ce piratage n’était pas clair, mais il semble être assez similaire aux défis auxquels Gigabyte est confronté.

Alors que de plus en plus d’entreprises se tournent vers des structures en ligne de travail à domicile en raison de la pandémie, les attaques de ransomware n’ont cessé d’augmenter, même au-delà du secteur de la fabrication de technologies. Nos amis de Gizmodo ont récemment rassemblé le plus gros d’entre eux, mais il vous suffit de parcourir les noms pour voir à quel point le problème prend de l’ampleur.

Même les usines de transformation de la viande ont rencontré des problèmes récemment, le fournisseur JBS Foods aurait déboursé 11 millions de dollars en mai pour faire décrypter leurs données volées.

On ne sait actuellement pas quelle somme RansomEXX recherche, et Gigabyte est resté relativement silencieux sur la question en dehors des brefs commentaires à The Record. Mais il est clair que la cybersécurité devient un défi de plus en plus prémonitoire alors que nous nous dirigeons vers notre nouvelle ère plus numérique.

